Solskjær: Vi er nødt til at jagte City til det sidste

Manchester City er lige nu ti point foran de nærmeste rivaler, Manchester United og Leicester, i den engelske Premier League.

United vandt søndag 3-1 hjemme over Newcastle, mens City sejrede 1-0 ude over Arsenal.

United-manager Ole Gunnar Solskjær har dog ikke opgivet håbet om at indhente lokalrivalen i kampen om det engelske mesterskab.

- Vi er nødt til at være der, bare for en sikkerheds skyld. Hver gang vi får tre point, så har vi gjort vores arbejde. Det er vi nødt til, og så må vi se, hvad de andre hold udretter, siger Solskjær ifølge AFP.

City har på tværs af alle turneringer vundet 18 kampe i træk, og alene i Premier League er det blevet til 13 sejre i træk. I 25 kampe har holdet ikke tabt.

City-manager Pep Guardiola maner til besindighed og påpeger, at holdet kommer til at tabe en fodboldkamp på et tidspunkt. Hvis nogen skulle være i tvivl.

- Jeg er overrasket og imponeret over, at vi har været så stabile over de seneste to måneder, og det havde jeg ikke forventet, når alle rundt om i verden lider, og alle hold i ligaen smider point.

- Folk taler og taler om stimen og vores sejre, men for at gøre det, skal man vinde denne slags kampe som mod Arsenal mange gange, siger Guardiola til klubbens hjemmeside.

Det blev søndag til en kneben sejr over Arsenal, men det er Guardiola kun glad for.

- Jeg er mere end tilfreds med at vinde 1-0. Det handler ikke altid om at vinde med tre eller fire, for det er ikke muligt.

- Der er 39 point at spille om, og vi skal bruge sejrene for at blive mester, konstaterer spanieren.

Helmig fik sindene i kog: Her er AGF's forklaring

Du har taget røven på mig, Eriksen

Ude i Brøndby-kulden