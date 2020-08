Sommerens store handel: - Det er bluff

Engelske fodboldeksperter giver ikke meget for Dortmunds udmelding om, at Jadon Sancho bliver i klubben og ikke skal til Manchester United

Sommerens helt store spillerhandel har længe set ud til at blive den 20-årige kantspiller Jadon Sancho fra Dortmund til Manchester United.

Skysports meldte, at Sancho og United nærmede sig enighed om en fem-årig aftale, og spørgsmålet var så, hvor tæt på en milliard kroner transfersummen ville komme.

Men mandag eftermiddag var Dortmund-sportsdirektør Michael Zorc ude for at skyde alt ned med ordene 'Vi planlægger med Sancho. Han spiller for os næste sæson. Beslutningen er endelig. Jeg tror, at det besvarer alle spørgsmål'.

Flere eksperter køber dog ikke den udmelding og mener, at det blot skyldes, at United ikke helt har budt de 893 millioner kroner, som Dortmund kræver.

- Bluff. Jeg kalder bluff. Jeg tror, at han bliver Manchester United-spiller inden for ganske kort tid, siger den tidligere United-spiller Owen Hargreaves til engelske BT Sport.

- De prøver bare at få nogle flere penge ud af det. Det er dyrets natur.

- De ved selvfølgelig, at United er virkelig interesserede, og de er meget stærke i forhandlinger. Jeg tror, at de bluffer, og de ved, at han kommer til at skifte til den pris, siger Hargreaves.

Også Robin van Persie, der tidligere har spillet i Manchester United, mener, at Sancho nok skal ende i United.

- Ude fra ser det ud til, at Dortmund spiller hårdt spil. Men det er sådan, at det spil bliver spillet.

- Dortmund vil have flere penge, så det afhænger af Manchester United, om de vil gå det ekstra skridt. Hvis de virkelig vil have ham og mener, at han kan blive det helt store, så køber de ham, siger van Persie.

Han peger på, at United i vinter jagtede Erling Braut Haaland, der i stedet skiftede til netop Dortmund, og alle har siden set, hvor god han er.

- De vil ikke misse den næste store spiller. Men hvor langt vil de gå. Det er det store spørgsmål nu. Det er business, siger van Persie.

Jadon Sancho scorede 20 mål og stod for 20 assists i den forgangne sæson og har også 11 landskampe på sit cv. Hans kontrakt i Dortmund udløber i 2023.

