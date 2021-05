Sommerens store transferbrag: Her ender han

Det er tiden, som Tottenham-fans virkelig havde håbet, ikke skulle komme.

Tiden hvor Harry Kane ligner en mand, der er på vej væk fra London-klubben. Efter 17 år.

Håbet for Kane er, at han en dag vinder titler, hvad han i Tottenham kun lige præcis har været lige ved og næsten; Premier League, Liga Cup og Champions League.

Kane har bedt om at blive sat til salg, hvilket må have fået de klubber, der nu engang skulle have råd, til at slikke sig om munden.

Også selvom det altid har været almindeligt kendt, at Tottenham ikke for nogen pris i verden ville skille sig af med ham.

Ifølge medier som Sky Sports og The Athletic er Kane meget opsat på at komme væk.

- Det er sikkert, at han vil forlade Tottenham. Han har ikke sagt det specifikt endnu, men han er kommet tæt på. Men vi ved alle, at det er sandt, siger journalisten Jack Pitt-Brooke til Ekstra Bladet

Han har gennem et tiår dækket Tottenham for først The Independent og senest The Athletic.

Vil helst blive i England

Stod det til Kane, ville hans fremtid være på plads inden EM, der begynder 11. juni. Men der er et hav af ting, detaljer, parenteser og men’er i den sag.

Coronapandemien for eksempel. Den har gjort et drøjt indhug i alverdens klubbers økonomi. Selv de stærkeste og rigeste. Se bare Real Madrid og FC Barcelona. Før ville man have troet, de havde 100 millioner euro til sådan et køb. Men sådan er verden ikke nødvendigvis længere.

Så er der Kanes egne ønsker. Han vil helst blive i England. Og det giver fin mening. Dels er føromtalte spanske giganter nok ikke aktuelle grundet prisen. Dels er de to eneste andre mulige købere, Paris Saint-Germain og Bayern München med Kylian Mbappé, Neymar og Robert Lewandowski ikke ligefrem trængende.

PSG er dog en dark horse. Dels på grund af økonomien og dels på grund af Mauricio Pochettino, Kanes tidligere succesfulde cheftræner i Tottenham, der nu er cheftræner i den franske storklub.

Det mest oplagte er dog en engelsk klub. Det bliver ikke Chelsea eller Arsenal, fordi bestyrelsesformand Daniel Levy per definition ikke sælger til de argeste rivaler. Det gør han bare ikke. Heller ikke selvom Chelsea har vist interesse og isoleret set ville være attraktiv for Kane – sportsligt, økonomisk og geografisk.

'Jeg ville blive overrasket'

Liverpool kunne nok godt bruge en mand som Kane, hvis der skal ske fornyelse oppe foran i deres angreb. Men ifølge Jack Pitt-Brooke smager det mest af Manchester.

- Levy vil ikke sælge til et engelsk hold. Hvis han skal sælge, skal det være til en udenlandsk klub, og her har Barcelona og PSG vist interesse. Han (Levy, red.) vil især ikke sælge til Chelsea. Måske City eller United ville kunne tilbyde den rette sum, men lige nu ville jeg blive overrasket, siger han.

Senest har Harry Kane i et interview med Gary Neville rost City-stjernen Kevin De Bruyne til skyerne.

- Åh, De Bruyne, svarer han, da Neville spørger, hvem der i Premier League ville få ham til at score endnu flere mål.

- Han er en meget unik spiller, og nogle af hans afleveringer er bare en angribers drøm. Han er utrolig, kommer det.

For Jack Pitt-Brooke er City et godt bud. Men det er United også.

- Traditionelt går City ikke ud og bruger 100 millioner pund på en enkelt spiller og da slet ikke på en 27-årig, siger han med henvisning til, at man så ikke skal regne med at få mere end en brøkdel ind, når man vil sælge ham om nogle år.

- City kan godt lide Kane, men jeg ved ikke, om de kan lide ham så meget, at de vil bruge den slags penge på ham. United er i min optik mere sandsynlig, fordi de har vist, at de er klar på at bruge store beløb på stjernespillere (som Alexis Sánchez, Paul Pogba og Harry Maguire, red.), siger han.

Ifølge The Athletic spurgte Kane ved landsholdssamlingen i marts City-spillerne til forholdene i klubben i en sådan grad, at de efterfølgende var stærkt overbeviste om, at han gerne tager til Manchester.

Kritisk tidspunkt for Tottenham

Ideen var, at Tottenham med José Mourinho i trænersædet og Harry Kane oppe foran skulle være stærke nok til at kvalificere sig til Champions League denne sæson.

Det har Spurs ikke været, og Mourinho er for længst røget ud igen.

Nu står London-klubben på tærsklen til en decideret fiasko-sæson, hvis de slet ikke formår at kvalificere sig overhovedet.

Og ryger Kane til en anden klub, vil de mange fans få endnu et drøjt hug i mellemgulvet, siger Jack Pitt-Brooke til Ekstra Bladet.

- Et salg vil være meget alvorligt for Tottenham-fans. Kane har været deres bedste spiller i syv år, og denne sæson har været hans bedste nogensinde.

Gentleman's agreement

- Han er med afstand deres bedste spiller. Hvis de vælger at sælge ham, skal de ud og reinvestere pengene meget kløgtigt. Meget bedre end de gjorde med Gareth Bale i 2013, siger han med henvisning til de syv-otte spillere, de hentede i skyggen af salget til Real Madrid. Bortset fra Christian Eriksen og Érik Lamela var det ikke pengene værd.

Harry Kane underskrev i 2018 en seksårig forlængelse af sin kontrakt med Tottenham. Han har med andre ord tre år tilbage af sin kontrakt.

Det er ikke usandsynligt, at Tottenham og Levy forsøger at overbevise Kane om, at han da sagtens kan tage en sæson mere. Så vil der stadig være to år tilbage, og han vil stadig ’kun’ være fyldt 28 år.

Ifølge flere engelske medier eksisterer der imidlertid en såkaldt gentleman’s agreement mellem Kane og Levy, som de indgik sidste år, hvor City viste stor interesse.

Dengang ville Kane også afsted, men det lykkedes Levy at overbevise ham om at blive.

