Southampton stopper Manchester Citys vilde sejrsstime

Efter 12 sejre i træk i Premier League stoppede Manchester Citys imponerende stime af kampe i den engelske række lørdag.

Her var Pep Guardiolas mandskab på besøg hos Southampton, og selv om City styrede begivenhederne, kunne gæsterne ikke forhindre et pointtab.

Kampen endte 1-1, og Southampton, som ligger nummer 12 i tabellen, tog dermed et overraskende point.

Manchester City er stadig solidt plantet på førstepladsen med otte point ned til Liverpool, der er nummer to. Liverpool har dog spillet to kampe færre.

City fik en skidt start på lørdagens kamp.

Med hvad der endte med at blive Southamptons eneste store mulighed foran mål i første halvleg, blev det 1-0 til hjemmeholdet. Kyle Walker-Peters sørgede for en drømmestart til Southampton, da han med en flot afslutning scorede efter kun seks et halvt minut.

Som ventet tog Manchester City teten i kampen, og det kunne sagtens være blevet 1-1 kort før pausen, da Raheem Sterling fik bolden tæt på mål med kun Southamptons målmand, Fraser Forster, foran sig. Men Sterling sparkede bolden lige på Forster, og det forblev 1-0.

20 minutter inde i anden halvleg lykkedes det så for City at score efter et vedvarende pres. Aymeric Laporte udlignede, da han pandede et indlæg på frispark i nettet.

Herefter pressede City om muligt endnu mere på. Inden for et par minutter havde både Kevin De Bruyne og Gabriel Jesus sendt bolden på stolpen.

Men med hiv og sving formåede Southampton altså at holde fast i det ene point. I kampens afslutning blev spillet ellers stoppet to gange, så dommeren med VAR kunne se situationer igennem for at tjekke, om der henholdsvis skulle dømmes straffespark til City og uddeles et rødt kort til Southampton.

I begge tilfælde slap Southampton med skrækken, og det ene point blev kæmpet i hus. Sidste gang, Manchester City ikke vandt i Premier League, var 30. oktober.