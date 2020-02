Dansker-drama: Manager blokerede drømmeskifte

Southamptons manager Ralph Hasenhüttl var klar til at lade Jannik Vestergaard smutte, men endte til sidst med at blive stopklodsen, så skiftet til Leicester glippede

Det blev et særdeles dramatisk transfervindue for Jannik Vestergaard.

Den store, stærke midtstopper var således meget tæt på et skifte fra Southampton til Leicester.

Nu kan Ekstra Bladet løfte detaljer fra forløbet, der stod på op imod transfervinduets lukning 31. januar.

Ville betale 220 mio. kr.

Leicester var, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, desperate efter at sikre sig danskeren. Brendan Rodgers var således villig til at strække sig langt og betale en transfer i niveauet 25 mio. pund (220 mio. kr.). Et beløb, der er tæt på den danske transferrekord.

Situationen var den, at Jannik Vestergaard var havnet på bænken i Southampton. Manager Ralph Hasenhüttl havde benyttet danskeren i 11 af sæsonens første 12 kampe. Men siden 1-2 nederlaget til Everton i november, var han røget langt ud i kulden.

Derfor var henvendelsen fra Leicester på sin vis kærkommen både for Vestergaard og for Southampton, fordi klubben havde mulighed for at tjene penge på en spiller, der ikke længere var stamspiller på holdet.

Southampton havde i sommeren 2018 betalt 25 mio. euro (187,5 mio. kr.) for danskeren, da han blev hentet i Borussia Mönchengladbach.

Jannik Vestergaard var senest i kamp for Southampton 15. februar, da holdet tabte 1-2 til Burnley. Foto: David Klein, Ritzau Scanpix

Kendte til interessen

Jannik Vestergaard stod reelt også med det ene ben i Leicester, men til sidst i transfervinduet endte manager Ralph Hasenhüttl med at blokere for drømmeskiftet. Manageren ændrede mening og ville pludselig ikke længere sælge danskeren.

Hvor tæt var du på at skifte til Leicester?

- Jeg hørte, at der var interesse udefra i transfervinduet, og det er jo altid positivt, men jeg kan ikke kommentere på konkrete klubnavne. Jeg tager det med mig, at klubben og manageren havde så stor tillid til mig, at manageren ønskede at beholde mig. Så nu fokuserer vi allesammen bare på de resterende kampe i sæsonen og på at opfylde klubbens ambitioner, siger Jannik Vestergaard til Ekstra Bladet.

Han er på en kontrakt frem til sommeren 2022. Leicester endte i øvrigt med at leje Ryan Bennett i Wolverhampton som en nødløsning i stedet for at købe danskeren permanent.

Jannik Vestergaard, der her er endt nederst, har været stærkt spillende, når han har fået chancen. Men tilliden er lidt svingende fra manager Ralph Hasenhüttl. Foto: Glyn Kirk, Ritzau Scanpix.

God statistik, men svingende tillid

Situationen efter de mørke måneder uden spilletid i november og december er trods alt bedre nu for Vestergaard, der får spilletid igen, men rent taktisk ser han ikke ud til at passe til Ralph Hasenhüttls ideer om et aggressivt presspil, selv om manageren altså ikke ville af med ham i transfervinduet.

Siden årsskiftet har danskeren spillet to kampe i Premier League og to kampe i FA Cup'en. Dog har han fået spilletid i tre af holdes seks seneste kampe.

Den svingende tillid sker på trods af, at Janik Vestergaard faktisk på statistiksiden WhoScored.com har rigtig gode stats fra de kampe, hvor han har været på banen.

Han er den højest rangerede midtstopper blandt de fire, der er i Southampton. Den næsten to meter høje stopper har også de bedste stats, når man ser på antal vundne luftdueller, og så er han den forsvarsspiller med de bedste stats for mest præcise pasningsprocent.

- De tal bekræfter min egen opfattelse af, at jeg gør det godt på banen. Og så kan jeg godt bruge især pasningsprocenten til noget, for jeg får fin anerkendelse i England som en spillende midterforsvarer, der tør spille frem igennem kæderne og forbi mange modstandere op igennem midten, og så er det jo godt at se, at det samtidig er sikkert, forklarer Jannik Vestergaard.

Jannik Vestergaard sad på bænken i weekenden, da Southampton vandt 2-0 over Aston Villa. Ugen forinden fik han spilletid i 1-2 nederlaget til Burnley.

Medie: Betaler gigantisk beløb for Premier League

Officielt: Kæmpe ændring i Premier League

Rekord-salget blev vendepunktet