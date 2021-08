Kæmper desperat for dansk EM-helt

Der har været nævnt beløb fra 130-220 mio. kr., som Southampton kræver for at slippe Jannik Vestergaard ét år før kontraktudløb, hvor 220 mio. kr. klart ligner et bespænd for danskeren i bestræbelserne på en ny udfordring

Det er ikke spørgsmålet om Jannik Vestergaard skifter klub. Det er i langt højere grad spørgsmålet, hvem der får glæde af den danske EM-profil i den kommende sæson.

For der er virkelig rift om den 29-årige stopper med under en uge til sæsonstart i Premier League.

Stærkest i billedet står Leicester, der har haft danskeren i kikkerten i mere end halvandet år. Nu er Wesley Fofana blevet langtidsskadet, så Brendan Rodgers skal have en erstatning på plads.

Men også Tottenham og den italienske storklub Roma er stadig blandt bejlerne til danskeren, der viste sig fornemt frem ved EM-slutrunden, hvor han specielt i semifinalen mod England leverede en storslået indsats.

Men Southamptons manager, Ralph Hasenhüttl, kæmper med næb og klør for at beholde sit danske es i den kommende sæson. Specielt efter angriberen Danny Ings er rejst til Aston Villa.

Ings var i samme situation som Vestergaard. Aftalen stod til udløb næste sommer.

Jannik Vestergaard (tv) har flere bejlere i bestræbelserne på at få en ny udfordring. Problemet kan blive, hvis Southampton skruer prisen for højt op på ham. Foto: Lars Poulsen.

Jannik Vestergaard er i en særdeles gunstige position, fordi han har under et år igen af sin aftale med klubben.

Southampton-manageren kan blokere for et skifte, hvis han sætter prisskiltet alt for højt på den dansk EM-profil.

I flere engelske medier har prisskiltet 25 mio. pund – 220 mio. kr. – været nævnt. Og hvis det står ved magt for en spiller med kontraktudløb om under ét år, ligner det mere et benspænd frem for noget andet.

Der har også været nævnt et beløb på 15 mio. pund – 130 mio. kr., hvilket virker langt mere realistisk i et transfervindue, der stadig slås med eftervirkningerne fra corona-situationen.

Jannik Vestergaard har ikke ønsket at kommentere sin kontraktmæssige forhold i Southampton.