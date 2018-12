Pierre-Emile erkender: - Jeg havde ham nok lidt for tidligt i mit liv

Når Southampton og Manchester City søndag eftermiddag mødes på St. Mary’s, vil to af dagens hovedpersoner formentlig udveksle et varmt kram før kampen.

Hjemmeholdets anfører, Pierre-Emile Højbjerg, stod nemlig i lære hos City-manager Pep Guardiola under deres fælles år i Bayern München, og den 23-årige dansker udtrykker endog meget stor respekt for sin læremester i et stort interview med The Times.

Spanieren var nemlig manden, der ’forandrede ham fra dreng til mand’, som han udtrykker det.

- Vi arbejdede sammen og holdt af hinanden, så jeg har respekt for ham, siger Pierre-Emile Højbjerg, der dog ikke er på sms med trænerkoryfæet.

- Det forventer jeg ikke af ham. Han har for travlt med at vinde alting, og jeg tror ikke, han er den type. Måske skriver han med sine største spillere, men jeg var ikke en af hans største.

Han tænker taknemmeligt tilbage til de år, hvor han som teenager forsøgte at suge til sig i det sydtyske elitemiljø.

- Jeg lærte meget af ham. Han var en fantastisk lærer, men jeg havde ham nok lidt for tidligt i mit liv. Han befandt sig på så højt et niveau, mens jeg skulle prøve at tilpasse mig til det.

- Jeg var 17, 18, 19 år. Havde jeg haft min nuværende alder, havde jeg haft en base, så jeg ikke skulle kæmpe så meget med at holde mig på omgangshøjde med verdens bedste spillere.

Pierre-Emile Højbjerg erkender, at han var meget ung, da han skulle prøve at danse efter Guardiolas pibe. Foto: AP

Guardiola lærte ham ikke mindst at komme op i sin modstanderes hoved. At lade dem tro, at han havde regnet dem ud.

- Han gav mig altid besked på at kontrollere kampen – med eller uden bold. At lade din modstander reagere på dig og ikke omvendt.

- Han plejede at sige: ’Pierre, det vigtigste er, at når han vil spille tæt på dig, så søg væk fra ham, og hvis han vil holde distance, så søg tæt på ham. Du skal kunne fortælle mig efter et minut, hvordan han vil spille’.

Siden har Guardiola altid befundet sig i Højbjergs hoved. Ikke mindst, når han analyserer de kampe, han lige har spillet.

Nu mødes de på et tidspunkt, hvor Guardiolas ellers så suveræne mandskab har tabt to kampe i træk. Hjemme til Crystal Palace og ude til Leicester.

- Der er et mentalt mindset, der tilsiger: ‘Åh, de er sårede, lad os gå til dem og gå efter struben’. Mens alle - hvis City har vundet ti kampe på stribe - vil gå ud og tænke, at vi har tabt på forhånd. Lige nu tror vi da mere på en sejr end tidligere, siger Højbjerg, som tror, at Guardiolas vilde intensitet både kan være hans største kompetence og roden til formdyk:

- Måske har de været lidt for magelige på det seneste, men jeg ved, at det for Pep handler om, at den slags ikke må ske.

- Han vil have sine mange gode spillere til at presse hinanden og lade de bedste vinde. Den slags klager du ikke over. Du prøver kun at blive bedre. Han holder spillere så skarpe.

Guardiolas intensitet er både hans våben og hans svaghed, mener danskeren. Foto: Ritzau Scanpix

- Han er den mest krævende person, ikke bare som træner, jeg nogensinde har mødt. Vi kunne sidde i bussen efter en sejr, og så sidder han og ser kampen igen allerede der i bussen og senere igen på sit kontor og analyserer.

- Det er måske det, der gør ham til den største. Men det er måske også det, der giver nederlag, fordi det bliver for meget. Han drukner i det. Men jeg dømmer ham ikke, for han er den bedste lærer, jeg har haft.

Journalisten fra The Times kalder ham analytisk, intelligent og ivrig efter at lære og presse sig selv, og han undrer sig på den baggrund ikke over, at den unge dansker er blevet anfører i Southampton.

- Jeg er meget stolt over det, siger han om hvervet.

- Jeg elsker at tage ansvar. Jeg er realistisk og kender mine gode og mindre gode sider. Men jeg elsker at være en leder. Ordet ’leder’ er fantastisk. Du kan bruge det til at hente energi og kraft til at lede folk i den rigtige retning. Jeg kan lide at sætte tonen.

Den 23-årige dansker er stolt af hvervet som anfører for Southampton. Foto: Ritzau Scanpix

Han har fået en guitar og en Rubik-terning i julegave og fortæller, hvordan terningens kombinationer får ham til at tænke på mekanismerne i fodbold. Han beskriver sig selv som perfektionist og tilføjer:

- Jeg har aldrig været mere afbalanceret, motiveret, sulten og ydmyg i mit liv.

Det sidste kommer Southamptons østrigske træner, Ralph Hasenhüttl, til gode. Han tog en snak med hver enkelt spiller, da han ankom i sommer, og Højbjerg kunne lide, hvad han så og hørte.

- Jeg så en mand på en mission, og det sagde jeg også til ham: ’Du sætter mål for dig selv og for denne klub, som er de samme som mine. At få det maksimale ud af det, at gøre det umulige muligt’.

- Når jeg ser en så motiveret leder, så følger jeg ham og kæmper sammen med ham.

