Storklubber står klar: Jannik er jaget vildt

Tottenham, Roma, Juventus!

Jannik Vestergaard står på spring til en større adresse på fodboldlandkortet, når transfervinduet åbner til sommer.

Med blot ét år igen af kontrakten er han vokset ud af tilværelsen i Southampton, hvor han har været en af holdets største profiler i denne sæson.

I denne uge er Jannik Vestergaards agent, Gordon Stipic, angiveligt på charmetur i Italien for at sondere terrænet og gøre klar til et muligt, stort sommerskifte for den 28-årige stopper.

Både de italienske mestre fra Juventus og Roma har vist tiltagende interesse for danskeren. Men i flere engelske medier er det også blevet fremhævet, at Vestergaard kan være løsningen på at lukke hullerne i Tottenhams defensiv. Her kan tingene nu ændre sig, fordi Jose Mourinho blev fyret i sidste uge.

Da Vestergaard skiftede fra Borussia Mönchengladbach i sommeren 2019 efter VM-slutrunden, var han Danmarks dyreste på daværende tidspunkt.

25 mio euro – 187,5 mio. kr. var prisen, som Southampton måtte betale.

Med ét år igen i det sydlige England og en corona-krise skal Southampton ikke forvente at få mere end 100 mio. kr. for den 28-årige dansker.

Jannik Vestergaard har været en af Southamptons bedste i denne sæson. Nu kan der vente større udfordringer i en klub på et højere niveau. Foto: Laurence Griffiths/Ritzau Scanpix

Det vil være et perfekt tidspunkt for Jannik Vestergaard at skifte klub.

Han har ét år igen af kontrakten, og derved er det reelt sidste udkald, hvis Southampton skal have lidt pund i kassen for klubbens stærke stopper.

På banen har Jannik Vestergaard haft karrierens bedste sæson.

Blandt danskerne har han været bedst i denne sæson i Premier League.

Ifølge statistiksiden whoscored.com, der udarbejder statistikkerne på baggrund af tal fra Opta, Premier Leagues statistikleverandør, er Jannik Vestergaard suverænt nummer ét foran Pierre Emile Højbjerg.

På et tidspunkt var Vestergaard også den bedste stopper i Premier League, men i takt med Southamptons nedtur i foråret er han raslet lidt ned ad den liste. Men han rangeres stadig blandt ligaens fem bedste stoppere i denne sæson.