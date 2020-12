Spændte ben for hinanden

Det er begyndt at spidse til for Brighton i bunden af Premier League, og søndag kom Graham Potters tropper på besøg hos West Ham, der skulle forsøge at rejse sig efter 3-0-nederlaget til Chelsea.

Ovenpå en jævnbyrdig start på opgøret var det gæsterne fra sydkysten, der noterede sig for den første mulighed efter 26 minutter. Leandro Trossard slog et hjørnespark ind i panden på Adam Webster, men forsvarsspilleren headede lige i hænderne på Lukasz Fabianski.

1-0 til Brighton blev det til gengæld kort inden pausen, da Neil Maupay sparkede bolden i nettet. Dan Burn fandt Brighton-angriberen i West Ham-feltet med et fladt indlæg, hvor han forsøgte at lægge bolden til rette for en holdkammerat.

Det lykkedes ikke, men bolden sprang i stedet tilbage til Maupay, og så sørgede franskmanden selv for at åbne målscoringen.

I pausen reagerede David Moyes ved at skifte Andriy Yarmolenko og Manuel Lanzini ind i stedet for henholdsvis Jarrod Bowen og Mark Noble, og efter 48 minutter kom hjemmeholdet frem til sin første mulighed i opgøret, da Sebastian Haller kom højest på et indlæg fra Declan Rice. Hovedstødet sad dog lige i favnen på Robert Sanchez.

1-1 blev det i stedet efter en time, og igen blev det farligt efter et indlæg.

West Ham har for nyligt hentet danskeren Frederik Alves, der spillede i 1. division.

Efter et par tilfældigheder landede bolden fra netop indskiftede Yarmolenko for fødderne af unge Ben Johnson, og han fik styret kuglen over i det lange hjørne uden chance for Brighton-keeper Sanchez. Johnsons første mål for klubben.

På dette tidspunkt havde West Ham sat sig på opgøret, og derfor kom pludseligt, da Lewis Dunk efter 70 minutter bragte Brighton tilbage på sejrskurs. Stopperen fik lidt heldigt lagt bolden til rette for sig selv i West Ham-feltet efter et hjørnespark, og så sparkede han 2-1-målet i nettet.

Så måtte værterne på jagt efter en udligning igen, og der skulle ikke gå mange minutter, før den kom. I det 82. minut steg Tomas Soucek således til vejrs efter et hjørnespark, og så stod det helt lige igen.

Scoringen blev kampens sidste, så det sluttede med et point til begge mandskaber.

Brighton har to point ned til Fulham under nedrykningsstregen, mens West Ham er på tiendepladsen med 22 point.