Spansk avis afslører: Nu taler Eriksen-lejren med Barcelona

Hvis der er en drøm, der kan få sveden til at pible vellystigt på panden hos mange danske fodboldfans, så er det tanken om Christian Eriksen i FC Barcelona-trøjen.

Den danske stjerne, der til dagligt har stor personlig succes som playmaker hos engelske Tottenham, var allerede som stor knægt til prøvetræning hos de nyslåede spanske mestre, og er i årenes løb blevet rygtet i retning af Camp Nou ved flere lejligheder.

Selv har Eriksen da heller ikke nægtet, at den catalanske storklub er en særdeles attraktiv arbejdsgiver.

- Jeg har jo været der på et tidspunkt. Og det gik ikke særlig godt. Barcelona er en fantastisk klub, og jeg tror ikke der er mange, der siger nej til Barcelona. Men der er interesse og så er der konkret interesse. Før der er konkret interesse, har jeg ingen holdning til det, sagde en ærlig Christian Eriksen til Ekstra Bladet sidste år.

Og ifølge Barcelona-avisen Mundo Deportivo har Danmarks største fodboldnavn nu sat handling bag ordene.

Således skriver den spanske sportsavis, at Tottenham-stjernen har bedt sin agent, Martin Schoots, om at kontakte FC Barcelona, for at få klarhed over, om Christian Eriksen opfattes som en reel mulig afløser for legenden Andres Iniesta.

Henvendelsen skal næppe tolkes som om, at danskeren er utilfreds med tilværelsen i Tottenham, hvor det ventes, at han tilbydes en ny og forbedret kontrakt i løbet af sommeren.

Men hvis Barcelona-drømmen kan gå i opfyldelse, skal muligheden undersøges.

Ifølge Mundo Deportivo er der dog ikke meget, som tyder på, at Eriksen er så eftertragtet, at man vil indlade sig på forhandlinger med den notorisk vanskelige Tottenham-formand Daniel Levy, der med garanti ikke sælger sin danske juvel billigt.

For selv om staben i Barcelona anerkender Christian Eriksens evner og niveau, så er tanken, at brasilianske Philippe Coutinho, der i vinter blev hentet i Liverpool for svimlende 1.2 mia. kroner, skal være manden, der udfylder hullet efter Iniesta.

Samtidig satser ledelsen på Camp Nou angiveligt stærkt på at hente franske Antoine Griezmann i Atlético Madrid og brasilianske Arthur i Gremio.

Det bliver med garanti ikke billigt, så det tyder på, at FC Barcelona fravælger Christian Eriksen, som så til gengæld kan se frem til både CL-deltagelse og en klækkelig lønforhøjelse, når han returnerer til Tottenham efter VM.

