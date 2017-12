Sparkede dansker i hovedet - nu er straffen faldet

Charlie Austin får som ventet karantæne for at sparke Jonas Lössl, men spørgsmålet er, om det får betydning

Southampton er med sikkerhed uden Charlie Austin de næste kampe.

Ikke alene døjer han med en forstrækning, som han pådrog sig mod slutningen af opgøret mod Huddersfield lillejuleaften, angriberen har nu fået tre spilledages karantæne for at sparke Jonas Lössl lige i masken.

Den danske målmand måtte have behandling på banen men slap forholdsvis uskadt fra episoden, som hverken dommer eller linjedommere så.

Det gjorde tv-kameraerne dog, og nu har et panel under fodboldforbundets disciplinærudvalg tildelt den 28-årige topscorer tre dage på tribunen.

Og det gør ondt på Southampton, der møder Tottenham, Manchester United og Crystal Palace de næste tre kampe.

Efter kampen var manager Mauricio Pellegrino ude og sige, at skaden betyder, at Austin er ude ’et par ugers tid’.

Huddersfields manager, David Wagner, var alt andet end tilfreds med tingenes tilstand efter kampen.

- Du får mig aldrig til at sige, at nogen ønsker at skade en modstander med vilje, men helt ærligt så det sådan ud i dette tilfælde. Det burde aldrig ske, sagde han.

Kampen endte i øvrigt 1-1.

