Sparkede kat: Nu bliver han straffet

West Hams franske midterforsvar Kurt Zouma har ikke længere nogle katte, efter de onsdag er blevet fjernet.

Kurt Zouma er kommet i en voldsomt uvejr, efter der florerede videoer af ham på nettet, hvor han slog og sparkede sin kat imens han grinte.

Videoerne skabte stor forargelse og en underskriftindsamling, der opfordrede RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) til at gå ind i sagen nåede knap 100.000 underskrifter på meget kort tid, og dyreværnsorganisationen har nu reageret ved at fjerne Zoumas katte og tage dem i deres varetægt.

Det skriver Sky Sports.

Udover kattene har West Ham også tildelt franskmanden den størst mulige bøde på godt 2,2 millioner kroner, som bliver doneret til dyrevelfærdsorganisationer.

Kurt Zouma blev buhet og hånet af både modstander- og egne fans i tirsdagens kamp mellem West Ham og Watford. Foto: Tony Obrien/Ritzau Scanpix

Voldsomt uvejr

Kurt Zouma startede til manges forundring kampen mod Watford tirsdag aften, og kritikken af både Zouma og David Moyes er ikke gået stille for sig.

Tirsdag aften var Kurt Zouma dog med fra start, da West Ham mødte Watford i Premier League til stor forundring for rigtig mange heriblandt Gary Lineker, der kaldte David Moyes tonedøv, efter han valgte at starte med franskmanden.

Flere franske politikere heriblandt Muriel Fusi, der er talsmand for det franske dyreparti mener ikke, at Kurt Zouma skal have lov at repræsentere det franske landshold.

Også Marine Le Pen, der er leder af det store franske parti Rassemblement National har været ude med kritik af Zouma.

- Det er skamfuldt. Jeg tror, at mennesker, der er i stand til at mishandle dyr også er i stand til at mishandle mennesker. Vold er aldrig trivielt.

Om der kommer et yderligere efterspil er stadig uvist, men straffen for dyremishandling i Frankrig kan ende med fire års fængsel, hvis forseelserne er grove nok.

Tilskuere buher af Zouma efter mishandling af sin kat.

