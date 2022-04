Eriksen er i topform.

Der er ingen tvivl længere efter Brentfords sejr over Chelsea lørdag aften, hvor Christian Eriksen igen spillede en afgørende rolle.

På en aflevering fra holdkammeraten Bryan Mbeumo kunne han elegant chippe bolden over Chelsea-målmanden og sætte sit hold på sejrskurs med føringen 2-1, men det er ikke kun for sin nye klub. at Eriksen viser, at han er med blandt de bedste.

Det er således blevet til tre scoringer i tre kampe på otte dage på tværs af klub- og landshold.

- Det har været en spektakulær og fed uge. Der er sket meget, og der har været mange følelser indblandet - specielt på landsholdet. Og nu så at komme tilbage til hverdagen her, så er det kun fedt, at man kan komme her som Brentford og være en del af det og så vinde 4-1, sagde han til TV3 Sport efter kampen.

- Det er utrolig specielt.

Artiklen fortsætter under billedet..

Christian Eriksen fejrer sit mål med sine holdkammerater. Foto: Chris Radburn

Eriksen er også tilbage på det danske landshold, hvor han i tirsdags viste en smagsprøve på flere af sine fodboldkvaliteter. I det 57. minut kunne han på fornem vis skyde bolden i nettet bag den serbiske målmand Rajkovic. Efterfølgende gik målet viralt på nettet.

Forinden havde han også scoret i sit landsholdscomeback, da Danmark gæstede Holland.

Efter lørdagens kamp mod Chelsea så Eriksen tilbage på tiden efter sit hjertestop i sommer.

- Jeg har ikke mistet noget fodbold. Jeg har ikke haft nogle skader, og jeg har kunnet bygge alt op - selvfølgelig på en rolig, god og sikker sikker måde, som har været det vigtigste. Nu er jeg inde i en god fase, som jeg forhåbentlig kan blive ved med at holde.

Christian Eriksens forrygende præstationer har også fået flere til at tvivle på, at danskeren også er at finde i London-klubben efter sommerferien, når hans kontrakt løber ud.

Men på spørgsmålet siger den danske landsholdsspiller, at der ikke er noget, der er umuligt, men at intet heller er besluttet. For nu fokuserer han på at spille fodbold - ikke på fremtiden.

Brentfords næste kamp er næste søndag mod et andet London-hold, West Ham.

