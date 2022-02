Spilgigant tager stor beslutning: Fjerner stjerne

Der er tirsdag kommet en ny opdatering af det populære konsolspil FIFA 22, der udgives af EA Sports, og med den opdatering er Mason Greenwood fra Manchester United blevet fjernet fra spillet.

Det skriver Manchester Evening News.

Det er nærmere bestemt offlinedatabasen, som angriberen er blevet fjernet fra. Dermed vil han stadig være at finde i det såkaldte Ultimate Team-univers i spillet.

Fjernelsen af Mason Greenwood i FIFA 22 kommer, efter at angriberen i weekenden ifølge Sky Sports blev anholdt af politiet i Manchester under mistanke for at have begået voldtægt og overfald.

Anholdelsen skete, i kølvandet på at den 20-årige spiller på sociale medier blev anklaget for vold og overgreb.

Manchester United har desuden også ageret på anklagerne og har suspenderet spilleren, så han hverken vil træne eller spille for holdet for nærværende.

Mason Greenwood, 20 år, har spillet 23 kampe og scoret seks mål i indeværende sæson.

Politiet i Manchester forlængede i går varetægtsfængslingen af Mason Greenwood. Læs mere her.