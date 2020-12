Spillede ni måneder med hjernerystelse

33-årige Jan Vertonghen skiftede i sommer fra Tottenham til portugisiske Benfica, men hans sidste år i London-klubben blev det dårligste af de otte år, han var på kontrakt.

Nu fortæller han, at årsagen var den hjernerystelse, han pådrog sig i Champions League-semifinalen mod Ajax i 2019.

- Mange mennesker ved det ikke, men hovedskaden mod Ajax påvirkede mig meget længe. Jeg var svimmel og havde hovedpine, siger Vertonghen til Sporza.

- Jeg fortsatte med at spille, hvilket jeg ifølge lægerne ikke skulle have gjort. Jeg tror, at jeg led under denne skade i otte eller ni måneder, og det var årsagen til, at jeg ikke spillede så godt, siger Vertonghen.

- Jeg tænkte, at jeg var nødt til at spille, så jeg kunne vise mig frem for andre klubber og for Tottenham, men når jeg spillede, var jeg dårlig, siger Vertonghen.

Først efter de to måneder med fuldstændig nedlukning af Europa på grund af corona blev det bedre for belgieren, der så skiftede klub. Han og Benfica ligger pt på andenpladsen i den portugisiske liga med to point op til førende Sporting.

