Spiller på egen risiko

Den bedste historie på transfervinduets sidste dag har utvivlsomt været Christian Eriksens comeback i Premier League, hvor han har underskrevet en kort kontrakt med 'danskerklubben' Brentford.

Efter sit kollaps i EM-kampen mod Finland i Parken i sommer har fynboen fået indopereret en hjertestarter og har gennemgået en intensiv genoptræning hos blandt andre ungdomsholdet hos hans tidligere klub Ajax Amsterdam.

Inden aftalen med Brentford faldt på plads, har en engelsk hjertespecialist givet grønt lys for comebacket, men det opsigtsvækkende parløb mellem Thomas Franks Brentford og Eriksen bliver alligevel på eget ansvar.

Det forklarer den engelske forsikringsekspert David Bingham overfor The Times.

Han understreger, at Christian Eriksens hjerteproblemer ikke vil være dækket af de forsikringer, klubber normalt indgår for deres spillere, fordi danskerens tilstand er opstået, inden kontrakten blev indgået.

Christian Eriksen vil ikke kunne få nye hjerteproblemer dækket af forsikringen. Foto: Jonathan Nackstrand/Ritzau Scanpix

- Brentford ville selv være nødt til at betale værdien af hans kontrakt til ham eller familien, hvis hans karriere slutter før tid på grund af hjerteproblemer, eller hvis han døde, forklarer Bingham, der er administrerende direktør hos Avoca Elite Sports, til den engelske avis.

- Det vil være mest fornuftigt for Brentford at have en kontrakt, hvor han betales i forhold til spilletiden eller at indgå en sideaftale, der specificerer, hvad der skal ske, hvis han ikke kan gennemføre sin kontrakt, siger David Bingham, der også understreger, at Christian Eriksen ikke selv vil kunne forsikre sig i forhold til gentagne hjerteproblemer.

- Hvis Eriksen forsøgte at indgå en personlig forsikring, ville policen ikke dække noget, der er forbundet med hans hjerte og tidligere tilstand, forklarer David Bingham.

Han understreger dog, at der ikke umiddelbart burde være nogle helbredsmæssige risici forbundet med det imødesete comeback, der har begejstret hele fodboldverdenen. Også hos hans tidligere klubber.



