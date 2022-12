Spillerne vidste intet: Han var en hemmelighed

Arsene Wenger var tilbage på Emirates Stadium for første gang i fire år, men den tidligere Arsenal-manager var en hemmelighed for spillerne indtil startfløjtet

Det var første gang, han dukkede op på Emirates Stadium, siden han trak sig i 2018.

Hele fire år skulle der gå, før den legendariske manager Arsene Wenger igen kunne finde sig til rette på sin gamle hjemmebane. Og det var ikke et hvilket som helst visit.

Nej, det var faktisk en hemmelighed indtil startfløjt for Arsenal-spillerne, at de skulle gennemføre kampen mod West Ham overvåget af klubbens største manager nogensinde.

- Spillerne vidste det ikke. Vi ville gerne gøre det i det stille og tillade Arsene at få plads, siger den nuværende Arsenal-manager Mikel Arteta ifølge London Evening Standard.

Arsene Wenger fik da også smæk for skillingen, da han kunne se sin tidligere klub vende 0-1 til en 3-1-sejr over West Ham. Og flere gange dukkede han da også op på skærmen både hos seerne og på stadion.

Arsene Wenger takker for hyldesten på Emirates Stadium. Foto: David Klein, Ritzau Scanpix

Annonce:

Det fik Arsenal-fansene til at bryde ud i hyldest til manageren, der skaffede dem tre Premier League-titler og stod bag det ubesejrede ’The Invincibles’-hold fra 2004.

’Der er kun én Arsene Wenger,’ lød det på Emirates Stadium undervejs som en hilsen til den tidligere manager.

Og en hilsen fik han også med fra Mikel Arteta, der har sørget for, at Arsenal hører til blandt mesterskabsbejlerne i Premier League i år.

- Forhåbentlig tager han herfra og har lyst til at bruge mere tid med os og være mere omkring os, for han har så stor indflydelse på mig personligt i min karriere - med den måde han ser spillet, men også for denne fodboldklub, siger Arteta.

Arsene Wenger var ikke det eneste fornemme besøg til kampen, da også de amerikanske ejere Stan og Josh Kroenke havde valgt at møde op til den i England altid vigtige Boxing Day.