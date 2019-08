Spillet om Eriksen fortsætter: Det er det sandsynlige scenarie

Christian Eriksens nærmeste fremtid bliver afgjort inden udgangen af september - men et scenarie synes mere sandsynligt end andre, vurderer fodboldredaktør

Hvor spiller Christian Eriksen til september?

Svaret får med Bob Dylans ord lov til at blæse i vinden.

Interessen fra Real Madrid er om ikke kold, så i hvert fald lettere kølig - og et skift til Manchester United blev endeligt skudt ned med lukningen af Premier Leagues transfervindue.

Dermed er der kun et par løsninger tilbage, vurderer James Olley i Sky Sports' fodbold-podcast Transfer Talk. Han er fodboldredaktør på avisen London Evening Standard, der blandt andet beskæftiger sig indgående med Tottenham - og han har selv en favorit.

- Det er af en vis betydning, at Eriksen ikke helt har afvist at skrive en ny kontrakt med Tottenham.

- Jeg forventer dog ikke, at det nødvendigvis vil ske. Og selv hvis det skete, ville det bare blive: 'okay, giv os det sidste år, og så lader vi dig gå' - en slags forsikring mod at miste ham gratis.

- Jeg ser ham ikke underskrive en aftale, der betyder, at han rent faktisk bliver. Det er et spørgsmål om, hvorvidt Real Madrid kommer med pengene.

- Gør de ikke det i denne måned, så har vi en situation i januar, hvor han kan forhandle direkte med andre klubber. Måske vil de så kigge på det der.

- Og måske vil de - selv om de teknisk ikke må - sige til ham, at han skal vente, og så vil de hente ham gratis til januar.

- Det begynder at ligne den mest sandsynlige udgang på sagen, siger James Olley.

Christian Eriksen høstede flotte anmeldelser for sit spil i Tottenhams premiere-sejr over Aston Villa i weekenden, hvor han ikke lignede en mand på vej væk.

