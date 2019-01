Spillet om Eriksen tager til: - Han har ret til at gøre, hvad han vil

Tottenham-manager Mauricio Pochettino håber, at han kan overbevise midtbanestjernen Christian Eriksen om, at danskeren skal fortsætte i London-klubben i de kommende år.

26-årige Eriksen har kontraktudløb i sommeren 2020, og det er endnu ikke lykkedes parterne at nå til enighed om en forlængelse.

- Eriksen er vigtig for Tottenham. Man vil gerne have ham på sit hold, men han har ret til at gøre, hvad han vil, siger Pochettino ifølge BBC.

Tottenham-manageren ser gerne, at Eriksen skriver under på en længerevarende kontrakt.

- Det vil være fantastisk, hvis han binder sig til klubben på lang sigt. Han er glad for at være her. Han viser sit engagement, men det er ikke kun i vores hænder, siger Pochettino.

Christian Eriksen kom til Tottenham fra Ajax Amsterdam i sommeren 2013, og han har været en nøglespiller under hele perioden med Pochettino som manager.

Selv om den argentinske manager håber på, at danskeren skriver under på en kontraktforlængelse, så accepterer Pochettino også markedet.

- Jeg er ikke en person, der lider særlig meget i den slags situationer, for fodboldverdenen er dynamisk.

- I det her forretningsmarked er der mange forskellige interesserer, som vi som managere ikke kan styre, siger Pochettino.

Selv om det foreløbig er blevet til fem og et halvt år i klubben, så har danskeren endnu til gode at vinde sin første titel med Tottenham.

Eriksen har siden skiftet fra Ajax været en central del af Tottenhams offensiv. Han har scoret fire mål i de seneste seks kampe.

