Splitter truppen: Kræver stjernen tilbage

Det har været et frygteligt efterår for både Arsenal, Mesut Özil og velsagtens alle Arsenal-fans.

Selv om The Gunners tog en sejr på 3-1 over lokalrivalerne Chelsea på Boxing Day, så har det været en yderst skuffende sæson, hvor Arsenal er placeret som nummer 14 i Premier League.

Hvad angår den tyske profil Mesut Özil, så har han hidtil hverken været registreret til at spille kampe Premier League eller Europa League for London-klubben.

Nej, i stedet holder Mesut Özil formen ved lige på træningsbanen og på vej ned i banken, hvor han ugentligt kan hæve en løn svarende til 2,85 mio. kroner. En kniv i hjertet på alle fans.

Men her et halvt år før kontraktudløb kan det lysne for Mesut Özil. Det er nemlig kommet velansete The Telegraph for øre, at flere højtstående Arsenal-spillere har krævet tyskeren tilbage på holdet efter en halvsæson i kulden.

Spillerne er angiveligt imponerede over, hvor stærkt Özil har leveret til træning.

Mesut Özil (th) i duel med Pierre-Emile Højbjerg, da danskeren spillede for Southampton. Foto: Mark Enfield/Mercury Press/REX

Det skal dog nævnes, at The Telegraph skriver, at det er et splittet omklædningsrum, når snakken falder på, hvorvidt Özil skal tilbage på holdkortet.

Næppe sundt for nogen trup, og derfor kan det stadig gå begge veje for Mesut Özil i Arsenal, selv om midtbanekreatøren flere gange har fortalt, at han ikke kommer til at forlade klubben og den lukrative løn.

Alligevel er der historier i de britiske medier om, at Özil har forhandlet med den tyrkiske storklub Fenerbache i London. Kamelen, der skal sluges, er en lønnedgang på 1,6 mio. kroner om ugen for Özil, der altså frit kan forhandle med andre klubber fra det nye år.

Hovedpersonen selv har denne uge deltaget i en Q and A på Twitter. Her kaldte Özil situationen for frustrerende og meget svær. Han ville ønske, han kunne komme tilbage på holdet og hjælpe til.

Det er der altså nu åbnet en kattelem for i Arsenal-truppen.

