Spøger i Real: - Min fremtid er et stort spørgsmål

Trods store spekulationer om sin fremtid er Paul Pogba stadig at finde i Manchester United, og han var også på banen, da Manchester United søndag udraderede Chelsea og vandt 4-0.

Men selvom franskmanden stadig huserer på Old Trafford, er den sidste linje ikke skrevet i en af sommerens helt store transfersagaer. Efter kampen talte Pogba med RMC Sport, hvor han både lovede at give sig fuldt ud i Manchester United-trøjen, men samtidig ikke kunne garantere at blive i den.

- Jeg laver, hvad jeg elsker, det er mit job. Jeg vil give mig maksimalt, hver gang jeg er på banen. Vi ved, at der er blevet sagt ting. Tiden vil vise, hvad der sker. Det er stadig et stort spørgsmål. Jeg er i Manchester, og jeg har det sjovt med mine holdkammerater. Jeg vil altid vinde kampe, og jeg vil altid give alt, når jeg er på banen, fortæller han.

Pogba i aktion mod Chelsea. Foto: PHIL NOBLE/Ritzau Scanpix

Særligt Real Madrid har vist stor interesse i midtbanespilleren, men Manchester United har vist sig meget modvillige, og vil helst ikke slippe sin midtbanestjerne. Også Pogbas tidligere klub Juventus har været på banen, og Pogba udtalte tidligere på sommeren, at han er klar til en ny udfordring efter tre år i Manchester United.

Transfervinduet er lukket i England, men er stadig åbent i det øvrige Fodboldeuropa. Derfor kan både Real Madrid og Juventus stadig nå at købe Paul Pogba, selvom det er blevet endnu sværere at få Manchester United til at sælge, da de nu ikke kan købe en erstatning.

