Spotify-boss vil købe Premier League-klub

Musiktjenesten Spotify og fodbold har umiddelbart ikke meget med hinanden at gøre, men det kan måske blive ændret. Grundlæggeren af Spotify, Daniel Ek, er klar til at købe den engelske storklub Arsenal.

Det skriver han på sin Twitter-profil.

- Som barn holdt jeg med Arsenal, så længe jeg kan huske. Hvis KFE vil sælge Arsenal, vil jeg med glæde give et tilbud, skriver Spotify-grundlæggeren.

Udtalelsen kommer i kølvandet af, at flere tusinder af Arsenal-fans lavede en protestaktion mod klubejer Stan Kroenke foran Emirates Stadium før fredagens kamp mod Everton i Premier League.

Et hav af Arsenal-fans var mødt op foran hjemmebanen inden kampen mod Everton, selvom tilskuere fortsat er forbudt i Premier League. Foto: Henry Nicholls/Ritzau Scanpix

Kroenke er stifter af holdingselskabet Kroenke Sports & Entertainment, som ejer Arsenal, og hvis den amerikanske ejer er klar på at give slip på den engelske storklub, så er Ek klar til at byde sig til.

Forklaringen på protesterne mod Stan Kroenke skal primært findes i lyset af den meget omstridte udbryderliga European Super League.

Her var Arsenal en af de 12 klubber, som var med i projektet fra start. Siden hen har London-klubben valgt at trække sig fra projektet, ligesom otte andre klubber også har gjort. Derfor er det kun FC Barcelona, Real Madrid og Juventus, som bakker op om European Super League.

Ifølge det amerikanske erhvervsmagasin Forbes har svenske Daniel Ek en formue på knap 30 millarder danske kroner.

