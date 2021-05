Spotify-miliardær: Arsenal afviste mit bud

Svenske Daniel Ek har i en officiel erklæring slået fast, at han har afgivet købs-tilbud på Arsenal FC, der inkluderede mere magt til klubens fans - men at klubejer Josh Kroenke afviste det

Et salg af fodboldklubben Arsenal kommer ikke på tale i denne omgang.

Ikke fordi den svenske Spotify-direktør og milliardær, Daniel Ek, har mistet interessen og trukket sig, som flere medier skrev lørdag. Men fordi klubejer Stan Kroenke, der sammen med sin søn Josh, der er klubbens bestyrelsesformand, ikke ønsker at sælge.

Det oplyser Ek lørdag aften i en officiel erklæring på de sociale medier:

'I dag kom ukorrekte meldinger frem om, at jeg ikke har afgivet et bud på Arsenal Football Club. Jeg synes, at det er vigtigt at rette det - i denne uge blev et tilbud afgivet til både Josh Kroenke og klubbens bankforbindelse, der inkluderer ejerskab for fansene, repræsentation i bestyrelsen og 'gyldne' aktier til fansene.De svarede, at de ikke havde brug for pengene.'

'Jeg respekterer deres beslutning, men forbliver interesseret og tilgængelig, hvis situationen nogensinde skulle ændre sig,' skriver Daniel Ek.

Ek havde ellers sikret sig opbakning hos flere af klubbens koryfæer som Thierry Henry og Dennis Bergkamp, der også skulle være en del af 'det nye' Arsenal, hvor klubbens mange fans blev mere inddraget i beslutningerne.

Det var hele omdrejningspunktet i utilfredsheden med klubbens engagement i den nu kuldsejlede udbryderliga European Super League.

Klubben alltime-topscorer, Thierry Henry, bekræftede tidligere, at han var med på holdet, der gerne skulle genrejse klubben i en anden ånd end den, den amerikanske Kroenke-familie har tilført.

- Daniel er en Arsenal-fan og har ikke bare sagt det for at få omtale. Han har været Arsenal-fan i lang tid.

- Han har allerede rakt ud til Kroenke-familien og sammensat en finansiering, så han kan afgive et ordentligt bud.

- Nu skal de så bare lytte til ham. Mange har råbt, at de vil have ejeren ud. Vi forsøger at tilbyde en løsning, hvor fansene er inviolveret, så vi kan få klubbens DNA tilbage, sagde Henry.