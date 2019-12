Spurs og Eriksen taber på Old Trafford

José Mourinho vendte retur til Manchester onsdag aften - blot for at tabe for første gang som Tottenham-chef

Ned på jorden igen.

Tre sejre i træk fik José Mourinho som nyansat manager i Tottenham, og så gik den ikke længere. Onsdag aften knækkede han og Spurs på hans gamle hjemmebane Old Trafford, hvor et sjældent oplagt United-mandskab vandt 2-1.

Marcus Rashford viste sin høje klasse med to scoringer, mens Dele Allis udligning kort før pausen var ren verdensklasse.

Det var dog et vaklende Tottenham-forsvar, der stjal opmærksomheden fra start af. For godt nok var især Rashford i hopla, men han og kollegaerne fik tid og plads, og det skal man trods alt ikke give de røde djævle.

Davinson Sánchez’ boldomgang i 5. minut var ringe, så Rashford fik fat i bolden og tæskede den i kassen via Paolo Gazzanigas ene hånd og roden af stolpen.

Fem minutter efter fik Harry Winks gult kort for at tackle Daniel James ud over sidelinjen – lige ind i knæet på José Mourinho, så både portugiser og James slog sig eftertrykkeligt.

Og trængslerne fortsatte for gæsterne, der igen og igen blev spillet ned, så United kom til gode chancer. Alligevel blev det 1-1 på Spurs’ første chance efter 39 minutter.

Dele Alli holdt fremragende Fred væk i feltet efter et indlæg, mens han tæmmede og vippede bolden til sig i én bevægelse. Det var verdensklasse. Hans afslutning var iskold, og så stod der 1-1.

Den stilling holdt gennem pausen, og så fik Rashford straffespark, da Sissoko trådte ham over foden. Angriberen scorede sikkert til 2-1.

Christian Eriksen kom på banen efter en times spil, men udover at agere både bolderobrer midt på banen og bolddreng for at haste spillet i gang, lykkedes danskeren ikke med ret meget. Og dermed tabte Tottenham for første gang under José Mourinhos ledelse.

Til gengæld fik United en tiltrængt sejr efter to uafgjorte mod Aston Villa og Sheffield United i ligaen – og nederlaget til Astana i Europa League.

Eriksens nedtur kom på en aften, hvor der ellers var brede danske smil i Premier League.

Southampton med Pierre-Emile Højbjerg i startopstillingen vandt hjemme 2-1 over Norwich, der igen havde Teemu Pukki som målscorer. Wolverhampton slog West Ham 2-0 hjemme. Chelsea og Andreas Christensen vandt 2-1 over Aston Villa, mens Kasper Schmeichel og Leicester vandt 2-0 over Watford.

