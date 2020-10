Spurs-spiller til Spanien

På transfervinduets næstsidste dag har Tottenham sagt et midlertidigt farvel til en af deres forsvarsspillere.

Juan Foyth forlader således Tottenham, da han i den kommende sæson skal spille i spanske Villarreal på en etårig lejeaftale. Det oplyser den engelske storklub på sin hjemmeside.

Tottenham har dog tilsyneladende ikke givet op, at den 22-årige argentiner har en fremtid i klubben. Samtidig med at han er blevet udlejet, har han nemlig fået en ny kontrakt, så hans aftale nu løber indtil sommeren 2023.

Juan Foyth har ikke været i aktion for Tottenham i denne sæson, og i sidste sæson blev det blot til syv kampe for klubbens førstehold. I alt har han spillet 32 kampe, siden han kom til i 2017, og nu skal han forsøge at samle erfaring i La Liga med Villarreal.

Argentineren er formentlig ikke den sidste spiller, der forlader Tottenham på en lejeaftale inden transfervinduets lukning. Også Ryan Sessegnon rygtes på vej til Hoffenheim på en etårig lejeaftale.

