Spurs-stjerne vækker opsigt i interview: Ingen gider de sorte

Der bliver ikke noget af en trænerkarriere for Tottenhams Danny Rose, når han engang lægger støvlerne på hylden.

For han vil på grund af sin hudfarve være så meget bagud på point, at det vil synes nyttesløst.

Det fortæller han i et opsigtsvækkende interview med Sky Sports, der har set dagens lys lørdag.

Interviewet kommer kort tid efter flere tilfælde af racistiske angreb på ham og landsholdskollega Raheem Sterling.

28-årige Rose oplevede det selv, da England mødte Montenegro på udebane i EM-kvalifikationen.

Han afviser dog, at det er disse episoder, der har ført til hans overvejelser - eller mangel på samme.

I stedet henviser han til Sol Campbell.

Forsvarsklippen, der var en stjerne i Tottenham og siden Arsenal, træner Macclesfield Town i League Two - Englands fjerdebedste række, mens andre profiler fra hans generation allerede er godt i gang med langt større karrierer i diverse storklubber.

- Hvorfor har Sol Campbell skullet ned i bunden af League Two for at få sit første job? Intet ondt om League Two, men andre (tidligere topspillere, red.) er endt i toppen af Championship, toppen af Premier League i deres første jobs - selv som landstrænere, fortæller han.

Hvorfor skulle jeg have lyst?

- Hvis en som Sol Campbell, med hans cv, med dem han har spillet for, med det han har vundet - måske endda Englands bedste forsvarsspiller på det tidspunkt, hvis han har været nødsaget til at finde ned til bunden af League Two, hvilket jeg ikke selv ville have noget imod at gøre, mens andre får mulighed for at være her (i toppen af engelsk fodbold, red.), hvorfor skulle jeg så have lyst til det, spørger han retorisk (og en anelse knudret).

Her skal det tilføjes, at Sol Campbell overtog roret i Macclesfield i slutningen af november, da klubben kun havde vundet to kampe i 19 forsøg og lå og rodede rundt i bunden. Det gør holdet for så vidt stadig - lige over nedrykningsstregen, og er slet ikke fri af nedrykningen endnu. Med Campbell som manager har klubben dog vundet syv og spillet ni uafgjort i 25 efterfølgende kampe.

- Det appellerer slet ikke til mig. Så lige nu har jeg ingen planer, og jeg orker ikke trænervejen på grund af fodboldens tilstand i øjeblikket, siger han.

Der er ikke mange uger siden, Danny Rose selv blev udsat for racistiske råb i Montenegro. Han afviser dog, at hans udtalelser i denne sammenhæng skal ses i forlængelse af den episode.

- Da jeg fortalte, at jeg havde et ønske om at komme helt væk fra fodbold, troede folk bare, at jeg refererede til to eller tre episoder, der er sket på banen. Det, jeg mente, var, at der er en mangel på sorte managers i fodbolden nu - eller længere oppe i ledelserne i fodboldklubberne.

Spild af tid

- Du har ikke en chance, så nej, jeg vil ikke gå efter en uddannelse som træner. Det er spild af tid.

Fredag idømte UEFA det montenegrinske fodboldforbund en bøde på 20.000 euro, mens næste hjemmekamp skal spilles bag lukkede døre, for de racistiske råb og sange, der bølgede ned mod flere engelske spillere i kampen i Podgorica.

En alt for mild straf, mener Danny Rose.

- Det er slet ikke hårdt nok. Jeg er ikke overrasket. Det er åbenbart bare der, vi er lige nu, og jeg må affinde mig med det, siger han til Sky Sports.

Danny Rose og Tottenham møder lørdag West Ham i Premier League - og har siden Bournemouth og Everton i de sidste kampe. Hvorvidt Rose spiller kampen afhænger af, hvordan manager Mauricio Pochettino anskuer sine muligheder og status på truppens spillere forud for CL-semifinalen tirsdag mod Ajax. Kampen mod West Ham er vigtig, men det er semifinalen mod Ajax godt nok også.

Se også: Massiv interesse: Laudrup i fokus

Se også: Avis: På vej til United

Se også: Dropper Italien: Troels Bech i nyt udlands-eventyr

Se også: Vild afslutning: Eriksen bliver Tottenham-helt

Markant lovændring: Her er alle de nye fodboldregler

Hjemme hos Braithwaite: Ronaldos hus var også ledigt

Topscorer bor på syv kvadratmeter hjemme hos sine forældre