Spurs-stjernen slipper med skrækken efter dramatisk udskiftning

Det så voldsomt ud, da Jan Vertonghen tirsdag vaklende forlod banen, da Tottenham hjemme tog imod Ajax i første semifinale i Champions League.

Tottenham-forsvareren havde kort forinden banket hovedet sammen med sin medspiller Toby Alderweireld, og en kraftig blødning fra en flænge i næsen var blevet lappet sammen.

Belgieren insisterede på at spille videre, men måtte kort efter lade sig udskifte - og han måtte have støtte til at komme i omklædningsrummet, da benene eksede under ham.

Efterfølgende blev der rejst kritik af Tottenham, fordi Vertonghen fik lov at spille, når han tydeligvis måtte have pådraget sig en hjernerystelse.

Jan Vertonghen måtte hjælpes fra banen. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix

Men det havde han ikke. Det oplyser klubben på sin hjemmeside

'Efter en grundig overvågning gennem de seneste 48 timer fra såvel vores medicinske stab som fra en uafhængig neurolog med speciale i sportsrelaterede hjernerystelser, har vi konkluderet, at Jan Vertonghen ikke fik en hjernerystelse i tirsdagens Champions League-semifinale mod Ajax,' skriver klubben.

Den forsvarer lægernes beslutning om at sende Vertonghen tilbage på banen, da alle retningslinjer desangående var fulgt.

At han i stedet måtte lade sig skifte ud skyldes, at han blev svimmel og var tæt på at besvime - men altså ikke som følge af en hjernerystelse.

Jan Vertonghen vil holde sig i ro i et par dage og derefter igen indgå i den daglige træning.

Der er returkamp mod Ajax i Amsterdam på onsdag - mens holdet lørdag tager til Bournemouth i næstsidste runde af Premier League, hvor de fortsat kæmper for tredjepladsen. I den duel med Chelsea er de to point foran.

Det så voldsomt ud, da Jan Vertonghen lå på græstæppet på Tottenham Hotspur Stadium. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix

