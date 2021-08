Spydighed mellem kammerater: Schmeichel er overvurderet

Den irske midtbane-fighter Roy Keane har aldrig trukket sig fra en tackling eller en kontroversiel udtalelse.

Ireren holdt vanen tro heller ikke igen med hverken påstande eller spydigheder, da hans tidligere holdkammerat Gary Neville for Sky stillede 50 hurtige spørgsmål i anledning af Keanes 50 års fødselsdag.

Et af de mere bemærkelsesværdige svar kom på spørgsmålet om, hvem der var den bedste målmand, han havde spillet sammen med?

Med tanke på, at Roy Keane spillede sammen med Peter Schmeichel fra 1993-1999, skulle man tro, at svaret gav sig selv.

Den store dansker blev trods alt kåret til verdens bedste målmand både i 1992 og 1993, og i 2001 foran Lev Yashin og Gordon Banks som den bedste keeper nogensinde hos en afstemning ved nyhedsbureauet Reuters.

Men den kontroversielle irer ville det anderledes end det oplagte svar ...

Roy Keane var assistenttræner for Irland fra 2013-2018. Foto: Anita Graversen

- Jeg tænker, at jeg bør sige Peter, men jeg synes stadig, at han er overvurderet, siger Keane i interviewet ifølge Daily Mail.

- Jeg synes bare ikke, at han var så god, som alle gjorde ham til, men han var stadig rigtig god, siger ireren, der spillede i Manchester United til og med 2005.

Netop perioden fra 1999, hvor Peter Schmeichel forlod Manchester United, indtil Edwin van der Sar tog over fra starten af 2005-sæsonen, hvor Keane samtidig rykkede til Celtic, var karakteriseret ved uro mellem stængerne.

Ti keepere spillede førsteholdskampe i den periode, før Sir Alex Ferguson fandt den stabilitet, han ledte efter: Raimond van der Gouw, Mark Bosnich, Nick Culkin, Massimo Taibi, Paul Rachubka, Fabien Barthez, Andy Goram, Roy Carroll, Ricardo og Tim Howard.

Keane spillede i sin professionelle karriere også for Cobh Ramblers og Nottingham Forest.

Ireren var dog diplomatisk nok til at vælge Gary over broderen Phil Neville, ligesom han naturligvis også synes, at han selv var bedre end sin store rival Arsenal-legenden Patrick Vieira ...