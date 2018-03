Spyttede på 14-årig pige: Nu har sagen har taget overraskende drejning

Jamie Carragher har fået massiv kritik efter hans spytteri mod en Manchester United-fan og hans 14-årige datter.

Liverpool-legenden og Sky Sports-eksperten måtte på knæ og undskylde for sin opførsel, men nu er sagen vendt på hovedet.

Faderen, som filmede optrinnet, får nu dødstrusler, efter hans navn blev offentliggjort.

Navnet er Andy Hughes, og han står nu frem med ansigt hos The Mirror og beder om fred af hensyn til sin familie.

- Vi har været under beskydning, og det har været virkelig bekymrende, siger den 42-årige familiefar.

- Jeg har modtaget trusler, dødstrusler og al mulig chikane, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det.

- Jeg frygter for min datters sikkerhed. Det gør jeg virkelig.

Sådan så Mirror-forsiden ud mandag, da historien kom frem

Datteren sad på bagsædet af bilen, da de kørte side om side med Carragher og blev ramt i panden, hvilket hun ifølge mediet blev meget ked af.

Andy Hughes fik tirsdag besøg af to politifolk. De fik blandt andet gjort det klart for ham, at mobilen ikke skal bruges, når han sidder bag rattet. Men derudover ville de ikke gøre mere ud af den sag.

Faderen har fortrudt, at konfrontationen med fodboldeksperten stak sådan af, og han har fortalt Sky, at han virkelig håber, at Carragher kan beholde sit job. Han og konen så den offentlige undskyldning hjemmefra, og de satte meget pris på hans oprigtighed.

Carragher er lige nu suspenderet af Sky resten af sæsonen, men selvom han ikke var med under danske TV3 Sports Champions League-dækning i denne uge,, så fortæller Peter Nørrelund, der er CEO i MTG Sport, at den tidligere Liverpool spiller fortsætter hos dem.

- Jeg har netop talt med Jamie Carragher, som også over for mig har beklaget sin opførsel i weekenden. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at han inderligt fortryder episoden, og at han er rystet over sin egen opførsel, siger han til Tipsbladet.dk.

