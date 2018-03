Spyttede pige i hovedet: Nu har TV3 fældet dom over fodbold-ekspert

Jamie Carragher er tilbage på skærmen på TV3, når der til april spilles kvartfinaler i Champions League. TV-stationen har haft en alvorlig snak med Liverpool-legenden og mener ikke, at weekendens spyttehændelse skal sætte en stopper for hans fortsatte arbejde

Fodboldglade danske tv-seere får snart glæde af Jamie Carrighers fodboldviden igen.

Den tidligere Liverpool-profil er ellers i øjeblikket i et gevaldigt personligt stormvejr, efter han i weekenden sendte en spytklat af sted mod en Manchester United-fan og hans 14-årige datter, da de kørte side om side.

Uheldigvis for Carragher blev det fanget på video, og selv om han siden har undskyldt over for både familien og offentligheden, er han blev suspenderet (uden løn naturligvis) af sin engelske arbejdsgiver, Sky.

Han var også pillet af skærmen tirsdag, da TV3 viste Champions League-opgøret mellem Manchester United og Sevilla fra Old Trafford, men Daniel Aggers tidligere forsvarsmakker vender snart tilbage på skandinavisk tv.

Allerede til kvartfinalerne i april vil MTG Sport igen gøre brug af den anerkendte engelske fodboldekspert. Det siger MTG Sports sportschef i en pressemeddelelse på Viasatsport.se.

- Det er en uacceptabel adfærd, og ingen deler det synspunkt mere end Carragher. Han angrer det dybt og tager fuldt ansvar for det, han har gjort.

- Jamie var fjernet fra sine opgaver i denne uge, men vi bedømmer, at han kan vende tilbage til rollen som ekspert til kvartfinale-kampene i Champions League, siger MTG Sports sportchef, Per Nunstedt.

Jamie Carragher har haft en kammeratlig samtale med MTG Sport, hvor Liverpool-legenden både havde lejlighed til at undskylde og fortælle om den uheldige hændelse set fra hans synspunkt.

- Vi har haft mulighed for at tale mere detaljeret med Carragher omkring hændelsen, og efter at have opvejet alle forskellige parametre så anser vi, at han have en ny chance, og at denne enkeltstående hændelse ikke stopper hans fortsatte arbejde hos os, siger Nunstedt, der altså ikke mener, at spytklatten skal diskvalificere Carragher fra at dele sine fodboldanalyser på stationens skandinaviske kanaler:

- Jamie viste meget dårlig dømmekraft, men han tager også ansvaret for sine handlinger. Han giver ikke skylden til forskellige ydre omstændigheder.

MTG Sports direktør, Peter Nørrelund, kalder det en rigtig træls historie, men en enkelt fejltagelse skal ifølge Nørrelund ikke have så alvorlige konsekvenser.

Det har det foreløbig fået i England, hvor Carragher er suspenderet resten af sæsonen.

- Hvad Sky Sports gør, er jo deres helt egen sag, og jeg kan forestille mig, de sidder med nogle meget tunge overvejelser i forhold til hele denne her sag.

- Men der er bare en gradforskel, når det kommer til at arbejde for en skandinavisk broadcaster og så for en engelsk. Og når det så oven i købet er Englands to største klubber, der er involveret, så er det klart, der er store følelser på spil, siger Peter Nørrelund.

Jamie Carragher har efter spytteepisoden også haft en snak med Greater Manchester Police, men fra den kant skal han ikke længere frygte noget.

Politiet har besluttet ikke at gøre yderligere ved den pinlige sag.

