Spytter Ronaldo på sin holdkammerat?

Det ser ud som om, at Christiano Ronaldo spytter på sin holdkammerat i et videoklip fra gårsdagens kamp mellem Manchester United og Southampton

Manchester United er inde i en dårlig periode, hvor de sportslige resultater ikke har levet op til forventningerne. Frustrationerne fik øjensynligt også frit løb for holdets store stjerne, Cristiano Ronaldo.

I et videoklip ser det angiveligt ud til, at han sender en snotklat lige i nakken på sin holdkammerat, svenskeren Anthony Elanga.

Se den kontroversielle episode i videoen øverst.

Kampen startede da også dårligt for den femdobbelte Ballon d'Or vinder. Han fik en perfekt aflevering i dybden af Jaden Sancho og kunne altså skyde bolden i et tomt mål, men portugiseren sendte et svagt skud mod kassen, der blev afværget af Southampton forsvareren.

Opgøret endte med slutresultatet 1-1 og var endnu en skuffelse for Manchester United.

Manchester United ligger på femtepladsen i den engelske Premier League og har 13 point op til bysbørnene fra Manchester City.