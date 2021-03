Ståle advarer Klopp mod trussel

Liverpools uendelige mareridt

Søndagens 0-1-tab mod bundholdet Fulham var Liverpools sjette nederlag i træk på hjemmebane, og den sensationelle udvikling for sidste sæsons suveræne mestre øger presset på manager Jürgen Klopp.

Det mener den tidligere FCK-træner Ståle Solbakken, der nu er norsk landstræner, og som er kæmpe Liverpool-fan.

- Det her giver ar helt ind i næste sæson. På en dag, hvor Steven Gerrard er blevet skotsk mester med Rangers FC har Klopp pludselig et pres på sig, som var totalt utænkeligt for nogle måneder siden, siger Solbakken til norsk TV2.

Han advarer Klopp mod truslen fra Steven Gerrard.

- Åbner de lidt dårligt i næste sæson, og Gerrard står og tripper lidt, kan man hurtigt ryste på hånden. For sådan er gamet, siger Solbakken.

Han peger på, at Liverpool er uden rytme og ikke har samme intensitet som sidste år, og så gambles der lidt med holdsammensætningen. Søndag mod Fulham var der således ændret på syv pladser i forhold til torsdagens kamp mod Chelsea.

Og det faktum, at Liverpool-legenden Steven Gerrard efter to sæsoner i skotske Rangers FC nu har udført missionen og sikret mesterskabet, gør situationen mere presset.

- Måske vil han ikke træne Rangers så meget længere, og jeg tror, at mange klubber i England gerne vil have ham.

- Jeg mener dog fortsat, at Klopp er den bedste til at vende det, men denne her branche fungerer sådan, at uanset om du hedder Klopp eller noget andet, så vil en dårlig start i næste sæson sætte ham under et fuldstændig andet pres, siger Solbakken.

Nordmanden fortalte i forbindelse med Liverpools mesterskab i sommer, at han har fulgt klubben tæt gennem hele livet – også som medlem af fanklubben.

- Det fyldte en del mere for 30 år siden end nu, men jeg følger da med. Jeg kan da godt føle mig berørt over, hvor meget det mesterskab betyder for så mange mennesker i en by med sådan nogle traditioner og en klub med den historie, sagde Solbakken til Ekstra Bladet i juni 2020.

Liverpool er nu fem point efter Chelsea på den Champions League-givende fjerdeplads, og Chelsea har endda en kamp til gode, og Liverpool er også overhalet af Everton, Tottenham og West Ham og er blot nummer otte, mens Aston Villa, Arsenal og Leeds truer bagfra.

Onsdag er Leipzig modstanderen i Champions Leagues 1/8-finaler, og Liverpool har et forspring på 2-0 fra første kamp.

