Ståle jubler over stjerneskifte

Det har været småt med store transfers i dette vindue, men nu nærmer Martin Ødegaard sig et markant klubskifte.

Ifølge flere medier skifter nordmanden fra Real Madrid til Arsenal - efter alt at dømme på en lejeaftale for resten af indeværende sæson.

Martin Ødegaard vendte forud for denne sæson retur til Real Madrid efter et succesfuldt lejeophold i Real Sociedad, men han har ikke fundet fodfæste i kongeklubben. I de seneste otte ligakampe har Zinedine Zidane kun gjort brug af midtbanespilleren i fem minutter.

Derfor rykker han nu til Arsenal, hvor der er bedre udsigt til spilletid, og Norges landstræner Ståle Solbakken glæder sig til at følge Ødegaard i London-klubben.

- Først og fremmest, hvis det sker, synes jeg, at det viser, at han har en ekstrem stor tro på sig selv, siger Ståle Solbakken til VG og fortsætter:

Martin Ødegaard i aktion for Real Madrid i Champions League mod Inter. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

- Han tager til en ny liga og et hold, som på det seneste har hævet sig betragteligt, fået nogle gode sejre og klatret i tabellen. Det er en traditionsklub, som har underpræseteret i en periode nu. De er under genopbygning. Jeg synes, de har en dygig træner. Jeg kan godt lide Mikel Arteta og den måde, han prøver at sætte det op på. Men han kommer ikke ind i en selvkørende maskine på nogen måde.

Arsenal er på tiendepladsen i Premier League. The Gunners har vundet fem af de seneste seks kampe i Premier League.

Highlights: Real Madrid, som Ødegaard forlader, røg onsdag ud af den spanske pokalturnering til et hold fra den 3. bedste række

- Fantastisk mulighed for Messi

Braithwaite får drømmelodtrækning

Klart krav: - Betal alt

- Ligner de er blevet skudt

To års fængsel for sex-video