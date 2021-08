Stadig ubesejret

Siden han 7. juli udgik i EM-semifinalen med en fodskade, har midtbanespilleren Mathias Jensen kæmpet for at få comeback.

Lørdag skete det så, da den tidligere FC Nordsjælland-spiller kom ind til de sidste ti minutter af Brentfords Premier League-kamp mod Aston Villa.

Med Jensen som indskifter og Christian Nørgaard på midtbanen i hele kampen fik Brentford et point med hjem til London.

En tidlig scoring gav ellers Brentford håb om fuld gevinst, men før der var spillet et kvarter, havde Aston Villa allerede udlignet til slutresultatet 1-1.

Brentford er fortsat ubesejret og har skovlet fem point sammen i sæsonens tre første kampe. Aston Villa har et point mindre.

Anført af cheftræner Thomas Frank mødte London-klubben op til en heftig lydkulisse på Villa Park.

Ivan Toney sørgede for en perfekt start for gæsterne, da han stod fri i feltet efter et hjørnespark i det syvende minut.

Angriberen sparkede resolut bolden i nettet og skabte eufori blandt de medrejsende fans.

Jublen varede omtrent i seks minutter. Så var værterne på omgangshøjde.

Erfarne Danny Ings fandt holdkammeraten Emiliano Buendia, der fik masser af tid og plads til at brage bolden i mål fra kanten af feltet.

Chancer var der nok af, men der blev ikke scoret mere i Birmingham.

Mathias Jensen (bagest) udgik med en skade i EM-semifinalen. Skaden betød, at Danmark blev nødt til at spille med en mand i undertal i kampens sidste fase. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Til gengæld var den gode nyhed med danske briller, at Mathias Jensen fik sit korte indhop. Han var ikke med i Kasper Hjulmands landsholdstrup tidligere på ugen, men ser nu ud til at være tilbage i omdrejninger.

Med i landsholdstruppen er Kasper Schmeichel derimod som sædvanlig, og sammen med Leicester tog han tre point med hjem fra mødet med oprykkeren Norwich.

Undervejs blev Schmeichel passeret af finske Teemu Pukki, som scorede på straffespark kort før pausen.

Scoringer af Jamie Vardy og Marc Albrighton betød dog, at Leicester vandt 2-1. Skadede Jannik Vestergaard var ikke med i opgøret.

West Ham og Everton ligger før lørdagens sene kamp mellem Liverpool og Chelsea på Premier Leagues to øverste pladser.

West Ham spillede hjemme 2-2 med Joachim Andersens Crystal Palace, mens Everton slog Brighton 2-0 på udebane.