Stærk tilgang: Klopp skamroser ny dansker

Hold øje med indkastene!

Når Leicester i eftermiddag tager imod topholdet Liverpool, har Kasper Schmeichel med garanti et vågent øje også på dén specielle disciplin hos de røde – og det er der al mulig grund til.

Jürgen Klopp har som måske bekendt hyret den danske indkast-specialist Thomas Grønnemark til at raffineret den lille disciplin i spillet, og manden fra Horsens har allerede gjort en forskel, afslørede tyskeren, da fredagens pressemøde op til kampen må formodes at have været nået til den løsere ende tæt på ’eventuelt’.

- Han er en fin fyr, to be honest. Thomas har allerede gjort en forskel. Drengene kan li’ det. Når de arbejder med én, der ved, hvad han taler om, hjælper det altid i bestræbelserne på at forbedre sig, sagde Jürgen Klopp ifølge Liverpools hjemmeside – og bredt citeret i flere engelske medier.

Liverpool-spillerne har fået dansker i trænerstaben. Foto: AP



Det gør sikkert heller ingen skade, at den mangedobbelte danske mester i sprint og tidligere fodboldspiller også kan underholde sin tyske boss med historier, om dengang han var bremser på det danske bobslæde-landshold, der rent faktisk kvalificerede sig til Legene i 2006 – men ikke blev udtaget til OL af DIF.

Den historie har den skæve tysker sikkert fået beretninger om. Men når Thomas Grønnemark er blevet hyret af Liverpool FC, handler det selvfølgelig om optimering af de yderste detaljer, der i sidste instans kan afgøre fodboldkampe – og måske endog et engelsk mesterskab…

- Det er vigtigt for mig, og det er vigtigt for alle. For at være ærlig, så havde jeg aldrig hørt om en indkast-træner. Som fodboldmanager ved du en masse om en masse forskellige ting – jeg har været træner, siden jeg var 18 eller deromkring- og jeg kender også gamet som spiller, men det betyder bestemt ikke, at jeg er målmands-ekspert, og jeg er helt indlysende ikke nogen indkast-specialist, indrømmede Jürgen Klopp.

- Da jeg hørte om Thomas, var det helt indlysende, at jeg måtte møde ham – og da jeg så havde mødt ham, stod det lige så 100 procent klart, at jeg ville ansætte ham. Nu er han her, og vi træner indkast fra tid til anden, forklarede Liverpool-manageren.

- Vi bruger hans informationer også, når han ikke er, og vi bruger dem selvfølgelig også på akademiet. Det er godt, flød rosen fra Jürgen Klopp.

Thomas Grønnemark satte i 2010 verdensrekord med et indkast på 51,33 meter og har doseret af sin viden i bl.a. AC Horsens, FC Midtjylland og Borussia Mönchengladbach.

- Du kan ikke have for mange specialister omkring dig. Jeg skal altid være fyren, der træffer beslutningerne om, hvornår vi bruger alle disse eksperter, men du kan ikke få for meget. Vi har fysiske trænere, medicinsk ekspertise, vi har kosteksperter – og nu har vi også én til indkast.

