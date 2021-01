Stak kniven ind til sidst

Everton kunne med en sejr hjemme over West Ham bringe sig blot et enkelt point fra førstepladsen i Premier League.

Men sådan gik det ikke i årets første kamp i den bedste engelske fodboldrække.

West Ham snuppede i stedet en 1-0-sejr på Goodison Park, og Everton forpassede dermed muligheden for at komme helt op og snuse til duksepladsen.

Med nederlaget er Everton placeret på fjerdepladsen med 29 point efter 16 kampe.

West Ham har tre point færre - helt præcist 26 point efter 17 kampe i midten af tabellen.

Artiklen fortsætter under billedet...



Evertons Ben Godfrey (til venstre) ses her i duel med Declan Rice fra West Ham i fredagens ligakamp. West Ham endte med at snuppe sejren. Foto: Peter Byrne/Ritzau Scanpix

Den løbestærke og formstærke midtbanespiller Tomas Soucek scorede kampens eneste mål efter 86 minutters spil.

Tomas Soucek kom løbende opportunistisk ind i feltet, og tjekken kunne sætte bolden i mål efter en skæv afslutning fra holdkammeraten Aaron Cresswell.

Målet gør Tomas Soucek til West Hams ligatopscorer med fem mål i denne sæson.

Kampen var generelt en tæt og jævnbyrdig affære, som ikke bød på den helt store underholdning før til slut.

Tværtimod var der mange boldtab og fejlafleveringer hos begge mandskaber.

Man kunne ikke se, at Everton var bedst placeret og måske mest skulle jagte sejren og bevise sig som et tophold. Det lykkedes ikke for hjemmeholdet.

I stedet fik Everton brudt en stime på fire ligasejre i træk og muligheden for at komme helt tæt på lokalrivalen Liverpool, der fører rækken med 33 point efter 16 kampe.

De tjente mest: Kong Christian på tronen

Rasmus åd sin karriere i stykker

Fødselspanik i New York: Ny AGF-angriber blev helten