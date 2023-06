Stalkede topspillere: Nu er hun dømt

Orla Melissa Sloan er blevet tildelt et polititilhold, hvilket betyder, at hun fremover ikke må nærme sig Chelsea-spilleren Mason Mount

Så faldt hammeren!

Instagram-modellen Orla Melissa Sloan - bedre kendt som 'Devil Baby' - har gennem den seneste tid været tiltalt for at stalke og forfølge Premier League-stjernerne Mason Mount, Ben Chilwell og Billy Gilmour.

Anklagerne lød blandt også på, at han havde benyttet sig af 21 telefonnumre for at komme i kontakt med Chelseas Mason Mount.

Mason Mount og 'Devil Baby' var på et tidspunkt i et forhold, men forfølgelsen skulle være begyndt efter forholdet var ophørt.

Samtidig havde Billy Gilmour, der til daglig spiller i Brighton, udtalt, at hendes forfølgelse af ham havde medført markante søvnproblemer.

I maj måned erkendte Orla Melissa Sloan flere af forholdene, men nu er dommen så endelig faldet.

Mason Mount kan nu endegyldigt få fred fra 'Devil Baby'. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

I dommen lød det, at den 22-årig instagram-model slipper for fængsel, men i stedet får hun lov til at finde pengepungen frem.

I alt skal hun betale 500 pund til Mason Mount og 300 pund til både Chilwell og Gilmour. Det skriver The Sun.

Samtidig skal hun udføre 200 timers ubetalt socialt arbejde, og så har hun fået et polititilhold.

Det betyder, at hun hverken må kontakte de tre fodboldspillere eller bevæge sig i en tæt afstand af dem.

Det er dog nok ikke pengene, som fodboldspillerne kommer til at nyde godt af.

Mason Mount rygtes for eksempel lige nu til Manchester United, som er klar til at betale omkring 40 millioner pund for spilleren.

Dermed kan man nok også forestille sig, at hans nuværende løn i Chelsea er helt fornuftig.