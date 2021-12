Stiktosset: - En joke

De lå længe i tvekamp med Manchester City, men Chelsea FC har smidt det ene point efter det andet, og klubben er nu otte point efter Pep Guardiolas mandskab.

Senest endte det med et skuffende 1-1 hjemme mod Brighton, hvor Danny Welbeck scorede i dommerens tillægstid.

Efterfølgende tordnede Chelseas træner, Thomas Tuchel, over dommerpræstationen. Både Mike Deans arbejde på banen samt det, der skete i VAR-vognen.

Tuchel er ikke tilfreds med Mike Dean. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Tyskeren var rasende over et par situationer i opgøret. Dels et, hvor Chelsea kunne have scoret, men dommer Mike Dean stoppede spillet, fordi han vurderede, Mason Mount havde begået et frispark.

Dermed kunne man ikke lade VAR se situationen igennem efterfølgende. Dels et muligt straffespark, som Chelsea ikke fik.

- Normalt ville jeg ikke sige noget, men vi er 100 procent sikre på, at der er straffespark til Christian Pulisic, og samtidig var der en 50-50 tackling fra Mason Mount lige inden udligningen, hvor bolden går i nettet.

Tyskeren kritiserer dommeren. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

- Hvorfor fløjter dommeren, inden bolden er over stregen? Vi har jo VAR til at tjekke det igennem. Hvorfor kan vi ikke vente, se det igennem, og vurderer han så, at der er frispark, så beslutte det på dette tidspunkt?

- Er han så sikker, eller vil han gerne bevare spændingen?

- Straffesparket (manglende straffespark, red.) er en joke. Det er helt ærligt en joke, at VAR ikke intervenerer.

De seneste otte Premier League kampe har blot kastet 13 point af sig, og dermed har man altså mistet kontakten til Manchester City i toppen af Premier League.

Chelseas næste opgave er hjemme mod rækkens nummer tre, Liverpool. Det opgør spilles den 2. januar.