Stjæler showet med hattrick

Christian Pulisic har haft svært ved at slå igennem i Chelsea, men lørdag lynede amerikaneren tre gange i Premier League.

Chelsea var på besøg hos Burnley, som blev slået 4-2 blandt andet takket være et hattrick af Pulisic, der dermed scorede for første gang for Chelsea.

Sejren sendte Chelsea på fjerdepladsen med 20 point ligesom Leicester.

Christian Pulisic blev købt i Borussia Dortmund i vinter for 64 millioner euro, men han skiftede først til Chelsea denne sommer.

Han har haft svært ved at bide sig fast i Chelsea og havde inden opgøret mod Burnley kun fået fuld spilletid i en enkelt ligakamp mod Sheffield United.

I Champions League er han forblevet på bænken i to af Chelseas tre kampe.

Det så dog ud til at have været ventetiden værd mod Burnley, og Pulisic lynede første gang efter godt 20 minutter.

Han opsnappede bolden og tog et langt løb med bolden og trak ind i feltet.

Herefter afsluttede Pulisic fra en spids vinkel nærmest gennem tre modspillere, og bolden strøg i mål, og Chelsea var foran 1-0.

Det smagte tydeligvis af mere, og Pulisic sørgede også for målet til 2-0 i første halvlegs sidste minut.

Her fik han dog hjælp af Burnleys Ben Mee, der rettede bolden af, inden den gik i mål.

Pulisic tog endnu en lang tur med bolden og trak ind i feltet og afsluttede, og han blev noteret for scoringen.

Efter 56 minutter pandede Pulisic så bolden i mål til 3-0 på et indlæg fra Mason Mount, og så havde amerikaneren pludselig leveret et hattrick.

Han blev tilmed den yngste spiller, der scorer hattrick for Chelsea, med sine 21 år og 38 dage. Den hidtidige rekord havde Tammy Abraham i 42 dage.

Det gik stærkt og to minutter senere modtog Willian bolden og trak ind i feltet og bankede den i kassen til 4-0.

Træerne voksede dog ikke ind i himlen for Pulisic, der med et dumt boldtab var skyld i en omstilling med fire minutter igen.

Den udnyttede hjemmeholdets Jay Rodriguez til at hamre bolden i mål fra, hvad der lignede 30 meters afstand.

I det 89. minut pyntede Burnleys Dwight McNeil så yderligere på resultatet med sit mål til 2-4.

Andreas Christensen var ude af Chelseas trup med en lårskade.

