Stjerne-agent tosset på United: - Skuffende!

Mino Raiola mener, at Manchester United forsøger at redde ansigt i transfersagaen om Erling Braut Haaland

Det var noget af en nytårs-transferbombe, Borussia Dortmund detonerede søndag, da den tyske Bundesligaklub offentliggjorde, at man har købt Erling Braut Haaland i Salzburg.

Den målfarlige nordmand var jaget bytte i flere af Europas største klubber, og det var en offentlig hemmelighed, at Manchester United og klubbens norske manager, Ole Gunnar Solskjær, lå forrest i feltet af bejlere.

Men da Haaland og Dortmund offentliggjorde aftalen, gik flere medier nærmest simultant ud og skrev, at Manchester United trak følehornene til sig på grund af personlige krav i nordmandens kontrakt. Læs mere om det HER.

Det har nu fået Haalands agent, den berømte og berygtede Mino Raiola, til at reagere.

Til den velansete britiske avis The Telegraph siger superagenten, at historierne om Haalands personlige krav ikke stemmer overens med virkeligheden, og at Manchester United i virkeligheden blot forsøger at undgå at tabe ansigt i offentligheden.

- Jeg ved ikke, om det er Manchester United, der spreder disse rygter, men hvis de gør, så er det udelukkende for at redde ansigt. Det finder jeg underligt og skuffende, siger Mino Raiola til The Telegraph og fortsætter.

- Klubben, der var mest i kontakt med os, var Manchester United. De talte mest med Erling. Alle havde chancen for at tale med ham ansigt til ansigt. Vi lod det ske, fordi han særligt kender Ole Gunnar Solskjær.

- Men Erling følte på ingen måde, at United var det rigtige skridt i sin karriere. Det har intet at gøre med, at man har noget imod Manchester United eller Ole Gunnar Solskjær, siger Mino Raiola, der stærkt understreger, at Haalands valg udelukkende drejer sig sig om et tilvalg af Dortmund.

Artiklen fortsætter under billederne...



Erling Braut Haaland er ny mand i Dortmund. Foto: Joel Kunz/Ritzau Scanpix

Mino Raiola er kommet i fokus igen, men han føler sig uretfærdigt behandlet af Manchester United i Erling Braut Haaland-transferen. Foto: All Over Press

- Han valgte Dortmund frem for de andre klubber, og jeg er meget glad på hans vegne, for han skifter til den klub, han ønskede at skifte til, og som er bedst for ham lige nu.

- Hvis han havde ønsket at skifte til Manchester United, så ville jeg være forpligtet til at skaffe ham den transfer, men det ønskede han ikke. Det handlede ikke om økonomi, men om en spiller, der hellere ville vælge Dortmund på dette stadie af sin karriere, siger Mino Raiola.

Erling Braut Haaland har underskrevet en kontrakt til sommeren 2024 med Borussia Dortmund.

