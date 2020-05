Stjerne angrer efter forbudt sex-fest

Den engelske landsholdsspiller Kyle Walker har skrevet til flere Manchester City-fans, der har beklaget sig over, at Walker flere gange har brudt de engelske lockdown-regler

Kyle Walker har ikke ligefrem haft sin stjenestund under coronakrisen.

Manchester City-spilleren har haft svært ved at skelne mellem rigtigt og forkert og har flere gange brudt de engelske lockdown-regler.

Først var der en sexfest med en kammerat og et par callgirls, så var der en tur til søsterens fødselsdag og et besøg hos moderen.

Ifølge Daily Mail har flere Manchester City-fans skrevet direkte til klubben for at beklage sig over Kyle Walker, der skulle være hårdt ramt af kritikken fra egne fans.

Ifølge den engelske avis har den engelske landsholdsspiller været så trist over City-tilhængernes hårde ord, at han har skrevet tilbage til dem og undskyldt sin skødesløse opførsel. En enkelt har også fået en kamptrøje.

'Kyle er i en ret dårlig position og ved, at han har svigtet alle. Han har mailet nogle fans for at undskylde og fortalt dem, at han vil ændre sig til det bedre', siger en kilde tæt på den 29-årige Manchester City-stjerne til Daily Mail.

Kyle Walker er kommet i modvind i England, efter han flere gange har brudt lockdown-reglerne. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Kyle Walker har ifølge avisen problemer i privatlivet. Der er sygdom i familien, og han er blevet separeret fra Annie Kilner, som han har tre børn med.

Han håber, at de finder sammen igen, men det hjælper næppe hans sag, at han i sidste måned fik et barn med modellen Lauryn Goodman.

Kyle Walker undskyldte allerede i starten af april, da det blev afsløret, at han havde holdt et sexparty med en kammerat og to callgirls i sit hjem.

Siden kom det så frem, at han onsdag i sidste uge kørte hjem til sin søster i Sheffield for at aflevere et fødselsdagskort og nogle penge.

Walker blev i flere timer, inden han også lige aflagde sin mor et besøg.

City-backen beklagede sig fredag på Twitter over, at han mente, at medierne chikanerede ham. Han følte sig bogstaveligt talt forfulgt.

Kyle Walker har dog ifølge Daily Mail skrevet til både manager Pep Guardiola og fodbolddirektør Txiki Begiristain og undskyldt sin opførsel og forsikret om, at det ikke sker igen.

Manchester City har endnu ikke straffet Walker, men han kan ifølge Daily Mail imødese en bøde, når klubben er færdig med at undersøge den første hændelse.

