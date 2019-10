Stjerne gik amok: - Han er ødelagt!

Når Arsenal onsdag aften skal forsøge at levere en overraskelse på udebane mod Liverpool i Liga Cuppen, bliver det uden Arsenal-anfører Granit Xhaka.

Det bekræfter Arsenals manager, spanieren Unai Emery, tirsdag på et pressemøde ifølge Reuters.

Udmeldingen er interessant, fordi anføreren i søndagens hjemmekamp mod Crystal Palace gjorde sig ekstremt upopulær. Da han blev udskiftet buhede publikum, og Xhaka svarede tilbage ved at tage hånden op til ørerne og appellere til højere buhråb.

Da han var gået ud over sidelinjen rev han Arsenal-trøjen af og gik direkte i omklædningsrummet.

Unai Emery forsvarer Xhakas manglende deltagelse i onsdagens kamp med, at manageren under alle omstændigheder ville skifte ud på sit hold til mødet med Liverpool.

Hvor vidt søndagens episode får betydning for, om schweizeren i fremtiden skal bære anførerbindet, vil Emery ikke tale om.

- I øjeblikket har jeg ikke lyst til at snakke om det, og jeg vil heller ikke tænke på det, siger Emery.

Spanieren kan også fortælle, at Xhaka er mærket af søndagens episode, der har trukket mange overskrifter i de engelske medier. Samtidig påpeger Emery, at Xhaka burde undskylde over for fansene.

- Ja, han burde undskylde. Vi laver fejl, og vi bør undskylde, og det har vi opfordret ham til at gøre.

- Han er ødelagt - ødelagt og trist. Vi talte sammen i søndags og i mandags, og det er ikke en let situation for ham og holdet.

- Vi har brug for, at vores familie, venner og fans støtter os og elsker os. Sådan føler han det ikke fra fansene lige nu. Men vi taler med ham, og vi har har sagt, at han først skal falde til ro. Han skal være tæt på sin familie, og han skal være tæt på os, fordi vi også er hans familie, siger Emery.

Granit Xhaka har ikke selv udtalt sig efter søndagens episode.

