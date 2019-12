Stjerne i ny ballade: Klubben tager afstand

Køb adgang til at se VM for klubhold med Liverpool lige her!

Pressefolkene i Arsenal må efterhånden være en anelse trætte af Mesut Özil.

Sidste år kom tyskeren med de tyrkiske rødder i fedtefadet, da han poserede med Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan forud for VM, og i juni var den kontroversielle præsident også med til Özils bryllup.

Özil kom i stormvejr, da han poserede med Erdogan. Nu kritiserer han Kinas forfølgelse af muslimer. Foto: Ritzau Scanpix

Og nu er presseafdelingen igen kommet på arbejde, fordi Mesut Özil atter har stukket hånden ind i en politisk hvepserede.

På sin Instagram-konto har han delt en tekst, der støtter den muslimske minoritet Uighurere, som forfølges i Xinjiang-provinsen i Kina.

- De brænder deres koraner. De lukker deres moskeer. De forbyder deres skoler. De dræber deres hellige mænd. Mændene tvinges i lejre og resten af familierne tvinges til at leve med kinesiske mænd. Kvinderne bliver tvunget til at gifte sig med kinesiske mænd, lyder det blandt andet i teksten.

Det anslås, at mere end en million muslimer er blevet tilbageholdt i lejre, og FN har opfordret Kina til at stoppe forfølgelsen.

Arsenal vil dog for alt i verden gerne undgå, at deres spillere blander sig i politiske konflikter i offentligheden.

- Vedrørende kommentarerne fra Mesut Özil på sociale medier er Arsenal nødsaget til at komme med en tydelig erklæring.

- Indholdet, der er publiceret, er Özils personlige holdning. Som fodboldklub har Arsenal altid holdt sig til princippet om ikke at involvere sig i politik, lyder det i en meddelelse fra Arsenal, som blandt andet er lagt på det populære kinesiske sociale medie Weibo.

Mesut Özil er startet inde for Arsenal de seneste seks Premier League-kampe. Foto: Chris Radburn/Ritzau Scanpix

Arsenal har da også en lang række økonomiske og kommercielle interesser i Kina, som meget vel kan lide skade, når en af holdets største - og vel nok bedst betalte - stjerner direkte går ud og kritiserer det kinesiske regime.

Det har man i første omgang forsøgt at løse ved at tage afstand fra Özils kommentarer. Dog var han i startopstillingen i søndagens kamp mod Manchester City.

Efter en sæsonstart på bænken er Mesut Özil startet på banen i Arsenals seks seneste Premier League-kampe. Han og holdkammeraten Sead Kolasinac blev overfaldet i London i slutningen af juli, og det holdt tyskeren fra banen i en længere periode.

