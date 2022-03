Stjerne i problemer efter tigerstunt

Endnu en fodboldspiller får kritik af dyreværnsorganisationen RSPCA, efter at en video af Ben Chilwell, der laver tovtrækning med en tiger fra en zoologisk have, har ramt offentligheden

Kurt Zouma ramte en mur af kritik og konsekvenser, efter at en video med ham, der sparker sin kat, gik viralt i starten af februar.

Den britiske dyreværnsorganisation RSPCA tog forsvarsspillerens katte fra ham, og nu har de udtalt ny kritik af en fodboldspillers omgang med dyr.

Ben Chillwell har nemlig fået kritik af RSPCA, efter at han lavede tovtrækning med en tiger i den zoologiske have Busch Gardens i Tampa, Florida.

Det skriver Independent og en række andre engelske medier.

- Vi synes ikke, at denne aktivitet viser respekt over for disse vilde dyr, og det burde ikke være tilgængeligt som offentlig underholdning, lyder det fra organisationen ifølge Independent.

- Vi forstår, at zoologiske haver opfatter denne tovtrækning som fysisk aktivitet for de store kattedyr, men der er mange andre måder at opnå dette.

Se episoden i videoen herunder.

Til forskel for Zouma-sagen har tigeren i klippet ikke lidt overlast, og episoden foregik i fuld offentlighed.

Den engelske back er på ferie i Florida, mens Premier League er på pause på grund af landsholdskampe.

Chelsea-spilleren er ude resten af sæson efter en knæskade og efterfølgende operation i November.