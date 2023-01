Stjerne i stor kovending: Nu vil han til United

Det lykkedes ikke for Manchester United i sommer, men måske er historien en anden inden længe.

For når det kommer til Frenkie de Jong, har hollænderens pibe nemlig fået en anden lyd.

Nu vil midtbanestjernen således gerne til Manchester United.

Sådan lyder det fra flere internationale medier - eksempelvis Daily Mail og Fichajes.

Det skulle være en telefonsamtale med Erik ten Hag, som har fået FC Barcelona-spilleren til at skifte mening.

Det er til trods for, at Frenkie de Jong i sommer afviste at have været interesseret i et skifte til Old Trafford.

- Er Chelsea og Manchester United interessante? Jeg besluttede mig allerede i maj for at blive i Barcelona. Det ændrede sig aldrig i løbet af sommeren, sagde han på et pressemøde for nogle måneder siden.

På nuværende tidspunkt vides det ikke, om den enorme transfer kan ske allerede i løbet af vinterens transfervindue, som lige er startet.

Og det nævnes heller ikke, om FC Barcelona overhovedet er parate til at sende Frenkie de Jong til England.

Den 25-årige hollænder har en kontrakt med La Liga-klubben, som løber frem til sommeren 2026.

