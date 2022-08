Stjerne klar til United: Lille detalje mangler

I de sidste mange år har Toni Kroos, Luka Modric og Casemiro dannet en grundsten i Real Madrids store triumfer både i Spanien og i international sammenhæng. Det ser dog ud til, at trioen bliver splittet op nu.

Det skyldes, at det nu ser ud til, at Casemiros skifte til Manchester United er ved at falde på plads. Den italienske transferguru Fabrizio Romano peger nu på, at klubberne er enige.

På sin Twitter-profil med 11 millioner følgere peger han på, at Real Madrid nu har accepteret alle detaljerne i Uniteds bud, og det ender med en pris på 445 millioner kroner plus 75 millioner i mulige bonusser, lyder det fra Romano.

Selv skulle Casemiro havde sagt ja til en fire-årig kontrakt med option på yderligere ét år.

Der mangler dog stadig en lille detalje for Casemiro. Det er det visum, som han skal have for at kunne komme til England, og det er noget, som man regner med bliver ordnet i løbet af weekenden.

Dermed kan Christian Eriksen og de øvrige United-spillere se frem til en ny mand på midtbanen.

Brasilianeren har nået at spille 337 kampe for Real Madrid, som han har vundet det spanske mesterskab med tre gange, mens han har triumferet i Champions League hele fem gange.

Casemiro står da også til at skulle få en kongeløn i Manchester United.

