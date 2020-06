Stjerne med opsang til politikerne

Manchester United-stjernen Marcus Rashford er ikke tilfreds. Faktisk er han så utilfreds, at han nu vil gå til den øverste, politiske ledelse i England.

Således har den 22-årige englænder sendt et længere brev til det engelske parlament, hvor han beder dem om at skride til handling.

An Open Letter to all MPs in Parliament...#maketheUturn



Please retweet and tag your local MPs pic.twitter.com/GXuUxFJdcv — Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 14, 2020

Rashfords vredesudbrud kommer i kølvandet på en længere periode, hvor han mener, at det engelske parlament ikke har taget højde for børns vilkår i landet. Forleden blev det nemlig besluttet ikke at forlænge aftalen, der sikre, at børn får mad stillet til rådighed på skolerne i løbet af sommerferien, og det er den engelske frontløber ikke tilfreds med.

'Det her er England 2020, men problemet er, at parlamentet er nødt til at handle hurtigt nu. Vær nu søde at gøre det, for hele nationens øjne ser på jer. Så I er nødt til at komme i sving og og beskytte nogle af de mest sårbare og deres liv og have dem højt prioriteret,' skriver Marcus Rashford i sit brev, mens han hentyder direkte til, at han ikke mener, der bliver taget hånd om børnene i landet.

Marcus Rashford har i denne sæson bidraget med 14 mål i 22 kampe i Premier League. Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix

Marcus Rashford har allerede trukket overskrifter i det engelske, efter han netop valgte at sætte fokus på børns vilkår, da coronakrisen var på kogepunktet i landet.

Her valgt han nemlig i begyndelsen af april at indsamle flere tusinde kroner til udsatte børn i England.

- Det er meget vigtigt for mig at hjælpe børn. Det er på toppen af min 'to do'-liste, udtalte han efterfølgende til BBC.

Indsamlingen nåede blandt andet at runde et beløb på over 100.000 engelske pund, hvilket i danske kroner svarer til i omegnen af 850.000 danske kroner.

Marcus Rashford har i denne sæson spillet 22 kampe i Premier League for Manchester United, og indtil videre har han fundet vej til netmaskerne 14 gange og dertil lavet fem assists.

