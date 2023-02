Stjerne opereret: Ude i op til ni måneder

Et beskadiget korsbånd er blandt de mest almindelige langtidsskader i fodboldens verden.

11. februar gik det galt for Tottenhams Rodrigo Bentancur i en duel med Leicesters Nampalys Mendy.

Dommen lød på et ødelagt korsbånd, og i starten af denne uge blev Bentancur så opereret i sit venstre knæ.

Bentancur var tydeligvis i store smerter efter uheldet. Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Nu venter et måneder langt genoptræningsforløb. Det præcise tidspunkt for stjernens tilbagevenden til grønsværen er vanskeligt at forudse.

Avisen Evening Standard melder, at den 25-årige uruguayaner vil være at finde i truppen til september. Sky Sports melder derimod, at Bentancur tidligst vender tilbage i november - dermed er en skadespause på hele ni måneder ikke usandsynlig.

Tottenhams midtbaneproblem

Der var spillet lidt over en time i opgøret mod Leicester, da Rodrigo Bentancur faldt til jorden i store smerter.

Efter at have modtaget behandling på banen i flere minutter kunne han selv humpe ud på sidelinjen.

Efterfølgende gik det dog hurtigt op for ham, at noget var helt galt.

Han kunne selv gå fra banen, men bagefter var det tydeligt, at skaden var mere omfattende end først antaget. Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Bentancurs lange skadespause efterlader en yderst svækket Tottenham-midtbane, hvor også Yves Bissouma sidder ude med en skade - han kom galt af sted med anklen få dage før Bentancur.

Dermed har manager Antonio Conte på kort tid mistet to af sine stærkeste centrale midtbanekort.

Det efterlader et større ansvar til danske Pierre-Emile Højbjerg på Spurs-midtbanen.

Ud over Højbjerg tæller Tottenham-truppen også de to centrale midtbanespillere Oliver Skipp og Pape Matar Sarr.