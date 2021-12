Stjerne overfaldet i eget hjem: 'Fire kujoner'

João Cancelo går ind i 2022 med en frygtelig oplevelse siddende i kroppen.

Manchester City-stjernen var torsdag aften hjemme sammen med sin familie, hvor han blev udsat for et røveri.

'Desværre blev jeg i dag overfaldet af fire kujoner, der gjorde mig fortræd og prøvede at gøre min familie fortræd. Når du viser modstand, sker dette (flere skader i ansigtet, red.). De formåede at tage alle mine smykker og efterlod mit ansigt i denne tilstand. Jeg ved ikke, hvordan der findes så onde mennesker.'

'Det vigtigste for mig nu er min familie, og heldigvis er de alle ok. Og efter så mange udfordringer i mit liv er det her blot endnu en, jeg skal komme over,' skriver han på Instagram.

Portugiseren har sammen med teksten lagt et billede op af sig selv med skaderne i ansigtet.

Manchester City har også skrevet om episoden.

'Vi er chokerede og rystede over, at João Cancelo og hans familie blev udsat for et indbrud i deres hjem i aften, hvor João også blev overfaldet.'

'João og hans familie bliver støttet af klubben, og han hjælper politiet med deres undersøgelser, mens de efterforsker denne meget alvorlige sag,' skriver klubben på Twitter.