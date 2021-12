Stjerne overfaldet med baseballbat

Arsenal-spilleren Gabriel blev udsat for et voldsomt hjemmerøveri

Arsenal-spilleren Gabriel blev i sommer udsat for et voldsomt angreb i sin egen garage, da to personer fulgte efter den brasilianske fodboldspiller og dennes kammerat, der var vendt hjem efter en aften ude i byen.

Det skriver The Daily Mail nu på baggrund af den retssag, der netop har foregået i London vedrørende hjemmerøveriet.

Her kom det frem, at gerningsmændene truede Gabriel med et baseballbat. De forlangte, at han afleverede bilnøglerne til sin Mercedes, der koster godt 400.000 kroner. Derudover krævede gerningsmændene ligeledes forsvarsspillerens telefon og ur.

På overvågningsbillederne fra Gabriels sikkerhedskamera kan man se, at en af gerningsmændene, Abderaham Muse, som i forvejen er kendt af politiet, svinger battet mod Gabriel, der afværger og kommer i håndgemæng med Muse.

Her ses Gabriel (th) i en mere fredsommelig infight med Newcastles Callum Wilson. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Det lykkedes Muse at vriste sig fri af fodboldspillerens tag, og gerningsmændene stak herefter af sammen med en tredje mand, der holdt vagt ved det elektriske sikkerhedshegn.

Det er siden lykkedes politiet at anholde Abderaham Muse, der i øvrigt er fra Tottenham, på grund af DNA-materiale, der faldt af i slagsmålet med Gabriel.

Anklager i sagen Martin Lewis indikerede i retten, at gerningsmændene havde udset sig 'de forkerte' ofre.

- Heldigvis skete der ingen skade, men det var en meget chokerende hændelse. Gerningsmændene valgte tilfældigvis to ofre, der var fysisk stærke og i stand til at forsvare sig selv.

Dommer Anupama Thompson fandt ikke bevis for, at Gabriel blev overfaldet, fordi han er Premier League-stjerne. Men alene fordi, han bor i et velhavende kvarter og ser ud til at have penge.

Abderaham Muse blev idømt fem års fængsel for røveriet, mens gerningsmandens to kumpaner ikke er blevet anholdt endnu.

I 2019 blev de daværende Arsenal-stjerner Sead Kolasinac og Mesut Özil udsat for et vanvittigt overfald.